拾荒老太為兒討羊肉湯影片廣傳　社區：其子北大畢業事故癱瘓多年

7月13日，山東拾荒老婦向羊肉湯店老闆要剩羊肉湯的影片廣傳。影片裏一個老婦向店主詢問是否有剩的羊肉湯，老婦一句「我喝點湯就行，我帶回去給我病兒子喝」令許多網民鼻酸，希望能捐助老婦一家。



14日，山東青島李村街道辦事處人員表示，老婦一家是低保戶，她的兒子是北大碩士畢業的高材生，曾創業也曾赴國外工作，但因事故已癱瘓臥床10多年，一家人生活困難。當地組織已對老婦一家發起募捐。



影片中，老婦跟店主詢問有沒有剩下的羊肉湯，她跟店主表示「我喝湯就行，帶回去跟我病兒子一起喝」，老婦雖全程面帶笑容，但許多網民表示「看了很心酸」希望能提供幫助。

據了解，羊肉湯店店主立刻給老婦做了一份新的讓她帶回家，事後也找到老婦家中，給婦送去2000元（人民幣）。一名社區工作人員透露，老婦的兒子是北京大學碩士畢業，曾在國外工作，也曾自主創業。但卻因事故癱瘓臥床10多年。

該工作人員表示，老婦的兒子性格比較開朗，頭腦很有條理。老婦家是低保戶（指家庭人均月收入低於市低保標準的居民），平時老婦會出去撿紙盒等貼補家用。

山東青島李村街道辦事處7月14日回應稱，該老婦為街道青峰路社區低保戶李某的母親。李某有肢體一級殘疾，從2012年11月開始享受低保。街道一直關注該家庭生活情況，目前李某每月領取最低生活保障、困難殘疾人生活補貼以及其他專項補助，並享受殘疾人居家托養服務，當地組織已發起捐款。

當地市民王先生則稱，曾走訪老婦家，老婦兒子雖癱瘓在床，但精神狀態良好並婉拒熱心人幫扶，情況並未如外界想像的糟糕。王先生表示，全國許多網友為老婦一家在羊肉湯店下單，店主則表示老婦可以到店用餐，他看到後感到很溫暖。

網民點睇：

可憐天下父母心，老人在開口前很為難吧。

每月到底給老人母子幾百塊？官方也沒說。

她兒子還是北大碩士生哦，當真可惜啊！

人間還是有溫暖的，一起去喝羊肉湯吧！

