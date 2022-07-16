雙城論壇19日舉辦　柯文哲稱兩岸「已讀不回」：美蘇冷戰還有熱線

2022年雙城論壇將於7月19日登場，台北、上海兩地採視訊方式召開。此前有民進黨籍台北市議員諷刺柯文哲「老闆是上海市政府嗎?」但柯文哲仍表示會如期舉辦，但因為疫情原因將採視訊舉辦，規模將縮小許多，論壇時程僅1.5個小時。



據上海市政府微信公眾號《上海發布》消息，2022年雙城論壇將以「韌性、永續、人文」為主題，兩市副市長將以「節能減碳、淨零排放」為題進行演講，將通過交流研討，推動兩市在節能減碳、循環經濟、智慧交通和圍棋等方面進行經驗分享和交流互動。

上海台北城市論壇（雙城論壇）自2010年起每年舉辦，是蔡英文2016年當任台灣總統以來，兩岸間少數仍會定期舉辦的官方正式交流活動，因疫情關係，今年已是第三年線上舉辦。針對雙城論壇講稿沒有要刻意迴避的地方? 柯文哲表示沒有。但他強調現在兩邊政府關係很差，「現在兩邊人民也開始彼此討厭，這很麻煩。」

柯文哲提到，美蘇冷戰時期兩邊至少還有熱線，代表建立溝通還是很重要，兩岸現在卻是「已讀不回」。他感嘆明明台灣人在大陸有100多萬人，陸配來台也有30幾萬人，台灣出口大陸佔42.3％，出超超過1000億美金，經貿往來密切卻互相討厭。

柯文哲指出，兩邊當然有衝突，「以前直接見面時，我們也是抱怨一大堆，應該有人會往上傳；每次跟上海辦雙城，也總是爭論來、爭論去」但他認為幾次後就知道彼此底線，大家從互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最後互相諒解。

柯文哲更舉俄烏戰爭為例，「還沒打之前沒人認為會打，打了後沒想到會打那麼久，烏克蘭目前有600萬難民，我們隔海看不覺得怎麼樣，但每一輛被擊毀的戰車裡面都有燒焦的屍體，有些事是不能發生，一旦發生會很麻煩。」他表示要避免最不利的局面出現還是需要溝通，「不要選舉時都拿出來消費，為選票每個人就嘴硬。」



此前有台北市議員質詢，要求雙城論壇台北市的稿子加入「向中國表達對等尊嚴」、「不要武力侵犯」。柯文哲表示，要求對等尊嚴沒問題，在他所辦過的7次雙城論壇中，「中國沒有故意吃台北豆腐」，會謹守給彼此尊嚴條件。

國台辦發言人朱鳳蓮16日則表示， 兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨。「我們支持兩岸城市之間展開廣泛深入交流，共享合作紅利，造福兩岸同胞。」

上海市政府表示，論壇期間，兩市將以「雲簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化兩市各領域的交流與合作。上海市政府指出，迄今雙方已簽訂了39項交流合作備忘錄，此論壇已成為台北市與上海市間重要的機制化交流平台。

此外，受中國大陸疫情影響雙城論壇在上海會場不開放媒體入場，僅開放給與會及受邀嘉賓。其餘包括媒體在內的相關人員則在分會場透過視訊加入。