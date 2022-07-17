疫情｜內地增580宗本土感染　廣西急增235宗無症狀感染

撰文：林芷瑩
出版：更新：

國家衛健委公布，內地昨日（16日）新增580宗本土感染，大部分為無症狀感染。

內地新增154宗確診病例，其中106宗為本土病例，包括甘肅53宗，廣東21宗，廣西9宗，四川7宗，安徽5宗，海南4宗，上海、江西各2宗，黑龍江、浙江、貴州各1宗；其餘48宗為境外輸入病例。

同日，內地新增537宗無症狀感染，其中474宗為本土，包括廣西235宗，甘肅105宗，安徽42宗，河南29宗，上海24宗，廣東9宗，江西7宗，吉林6宗，江蘇、四川各5宗，山東4宗，福建3宗；其餘63宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1229宗，累計報告確診227426宗，5226人病亡。

廣西急增無症狀感染

廣西省的新增病例大部分為無症狀感染，其中北海市佔232宗，分別為海城區173宗、銀海區49宗、合浦縣10宗，其餘3宗分別來自南寧市西鄉塘區，以及崇左市龍州縣。另增9宗本土確診病例，患者均來自北海市。

上海閔行將開展全員核酸篩查

上海市閔行區公布，將於7月18日、20日開展全區全員核酸篩查，採樣時間為當日下午5時至晚上10時，採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。

7月19日、21日，居民需憑前一天核酸採樣記錄出入居村，沿街商戶、企事業單位的從業人員憑前一天核酸採樣記錄上崗、出入單位。

甘肅康樂縣對轄區內車輛實施限行

甘肅省康樂縣宣布，自今日（17日）零時起至周六（23日）午夜12時，連續7天實行24小時限行。所有在康樂縣轄區內行駛的機動車、非機動車，車主自動封存、禁止上路，上路行駛將被公安電子監控抓拍、公安交警部門進行現場查扣，對拒不配合的將予以嚴厲處罰。

4天增215宗新冠陽性　廣西北海旅遊旺季急收尾　有民宿蝕逾10萬元疫情封城影響　北京上半年GDP首超上海　上海第二季GDP年減13.7％為防醫護中暑　江西南昌公布室外核酸採樣不再穿防護衣首款國產新冠口服藥申請上市獲受理　內媒：單療程或為240元
新冠肺炎
你可能感興趣