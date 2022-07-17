疫情｜內地增580宗本土感染　廣西急增235宗無症狀感染

國家衛健委公布，內地昨日（16日）新增580宗本土感染，大部分為無症狀感染。



內地新增154宗確診病例，其中106宗為本土病例，包括甘肅53宗，廣東21宗，廣西9宗，四川7宗，安徽5宗，海南4宗，上海、江西各2宗，黑龍江、浙江、貴州各1宗；其餘48宗為境外輸入病例。

同日，內地新增537宗無症狀感染，其中474宗為本土，包括廣西235宗，甘肅105宗，安徽42宗，河南29宗，上海24宗，廣東9宗，江西7宗，吉林6宗，江蘇、四川各5宗，山東4宗，福建3宗；其餘63宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1229宗，累計報告確診227426宗，5226人病亡。

廣西急增無症狀感染

廣西省的新增病例大部分為無症狀感染，其中北海市佔232宗，分別為海城區173宗、銀海區49宗、合浦縣10宗，其餘3宗分別來自南寧市西鄉塘區，以及崇左市龍州縣。另增9宗本土確診病例，患者均來自北海市。

上海閔行將開展全員核酸篩查

上海市閔行區公布， 將於7月18日、20日開展全區全員核酸篩查，採樣時間為當日下午5時至晚上10時，採樣時段實行封閉管理，採樣結束後解除封閉。

7月19日、21日，居民需憑前一天核酸採樣記錄出入居村，沿街商戶、企事業單位的從業人員憑前一天核酸採樣記錄上崗、出入單位。

甘肅康樂縣對轄區內車輛實施限行

甘肅省康樂縣宣布，自今日（17日） 零時起至周六（23日）午夜12時，連續7天實行24小時限行。所有在康樂縣轄區內行駛的機動車、非機動車，車主自動封存、禁止上路，上路行駛將被公安電子監控抓拍、公安交警部門進行現場查扣，對拒不配合的將予以嚴厲處罰。