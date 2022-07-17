Omicron BA.5亞分支致病力無明顯變化　中疾控專家：不輕視不恐慌

撰文：林芷瑩
出版：更新：

Omicron BA.4和BA.5亞分支已成為南非、葡萄牙等國的主要流行變種病毒；北京、天津、陝西等地也相繼報告由Omicron BA.5亞分支輸入病例引起的本土疫情。
中國疾控中心病毒學首席專家董小平指出，Omicron BA.4和BA.5亞分支傳播力明顯提高，但致病力和其他Omicron亞分支相比沒有明顯變化，「對於BA.4和BA.5亞分支，我們不能輕視，但也不用恐慌」。

《新華社》報道，董小平介紹，Omicron BA.4和BA.5亞分支潛伏期明顯縮短，在沒有或很少有公共衛生措施干預的情況下，反映病毒傳播情況的基本感染數（R0）很高，但與其他Omicron 亞分支相比，BA.4和BA.5亞分支的致病力並無明顯的增加或者減弱，對長者和基礎病人群仍具較大威脅。

董小平表示，第九版防控方案將病毒的監測提到更高的位置，體現分層分級的核酸篩查方案，加密風險職業人群核酸檢測頻次，並增加抗原檢測作為疫情監測的補充手段，認為第九版防控方案中的措施對BA.4和BA.5亞分支來說都是有效。

對於現有的新冠疫苗對Omicron BA.4和BA.5亞分支是否仍然有效，他表示，BA.4和BA.5亞分支免疫逃逸能力有所增強，但接種疫苗對於預防重症和死亡仍然有效，對於預防感染的效果則還有待於更大的數據觀察。他呼籲，符合接種條件的人群，盡快完成新冠疫苗全程接種和加強免疫。

至於之前感染過新冠的人士會否再次感染Omicron的問題，董小平表示，仍然有感染Omicron的可能性，但並不會比其他人群更易感染或出現更嚴重的臨床結果。

疫情｜內地增580宗本土感染　廣西急增235宗無症狀感染疫情封城影響　北京上半年GDP首超上海　上海第二季GDP年減13.7％為防醫護中暑　江西南昌公布室外核酸採樣不再穿防護衣首款國產新冠口服藥申請上市獲受理　內媒：單療程或為240元
新冠肺炎
Omicron變種病毒
你可能感興趣