Omicron BA.5亞分支致病力無明顯變化　中疾控專家：不輕視不恐慌

Omicron BA.4和BA.5亞分支已成為南非、葡萄牙等國的主要流行變種病毒；北京、天津、陝西等地也相繼報告由Omicron BA.5亞分支輸入病例引起的本土疫情。

中國疾控中心病毒學首席專家董小平指出，Omicron BA.4和BA.5亞分支傳播力明顯提高，但致病力和其他Omicron亞分支相比沒有明顯變化，「對於BA.4和BA.5亞分支，我們不能輕視，但也不用恐慌」。



《新華社》報道，董小平介紹，Omicron BA.4和BA.5亞分支潛伏期明顯縮短，在沒有或很少有公共衛生措施干預的情況下，反映病毒傳播情況的基本感染數（R0）很高，但與其他Omicron 亞分支相比，BA.4和BA.5亞分支的致病力並無明顯的增加或者減弱，對長者和基礎病人群仍具較大威脅。

董小平表示，第九版防控方案將病毒的監測提到更高的位置，體現分層分級的核酸篩查方案，加密風險職業人群核酸檢測頻次，並增加抗原檢測作為疫情監測的補充手段，認為第九版防控方案中的措施對BA.4和BA.5亞分支來說都是有效。

對於現有的新冠疫苗對Omicron BA.4和BA.5亞分支是否仍然有效，他表示，BA.4和BA.5亞分支免疫逃逸能力有所增強，但接種疫苗對於預防重症和死亡仍然有效，對於預防感染的效果則還有待於更大的數據觀察。他呼籲，符合接種條件的人群，盡快完成新冠疫苗全程接種和加強免疫。

至於之前感染過新冠的人士會否再次感染Omicron的問題，董小平表示，仍然有感染Omicron的可能性，但並不會比其他人群更易感染或出現更嚴重的臨床結果。