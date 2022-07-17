穗逾百戶人酒店隔離時寓所遭破門消毒　民警：特殊時期就配合政府

據內媒《天目新聞》15日報道，廣州一個屋苑的一百多戶業主在酒店隔離期間，屋苑有防疫人員破門入屋進行消毒，事件再次引發民眾關注內地過度防疫的做法。



報道指，涉事屋苑廣州邦華‧星際小區的物業管理人員表示，破門事件發生在7月10日，因為收到「有人躲在家中」的消息，故聯合防疫的四個部門（疾控中心、街道、居委、派出所）決定將確診病例的上下三層，即6至12樓的屋門強制破鎖。

物業管理人員稱，「目的一個是為了消殺，另外是為了防止有人躲在家中不出來」。物業管理人員又表示，之後會幫助業主重新更換新鎖，「目前，整棟樓也只有穿著防護服的抗疫人員才可以上去」。

屋苑所在社區的民警則表示，「請業主們放心，政府是按照規定來做的。作為公民，在特殊時期，就配合政府，之後應該會重新換鎖」。

報道指，針對強制入戶消毒的行動，內地《傳染病防治法》有明確規定：「對被傳染病病原體污染的污水、污物、場所和物品，有關單位和個人必須在疾病預防控制機構的指導下或者按照其提出的衛生要求，進行嚴格消毒處理；拒絕消毒處理的，由當地衛生行政部門或者疾病預防控制機構進行強制消毒處理。」不過部分業主透露，他們未收到提前通知和徵求意見，「拒絕消毒處理」這一強制入戶的前提條件並不存在。