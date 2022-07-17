疫情｜深圳首位確診者使用國產特效藥　定價1萬元內可納入醫保

中國首個自主研發的抗新冠病毒中和抗體聯合治療藥物，安巴韋單抗和羅米司韋單抗，本月初在國內商業化上市。

深圳市醫保局今日（17日）透露，首批共計100人份的安巴韋單抗和羅米司韋單抗已送達深圳市第三人民醫院，全程在 2-8℃冷鏈環境下儲存。該藥物已被投入臨床使用，並納入醫保支付範圍。



《南方都市報》報道，深圳市第三人民醫院一名82歲的確診患者，已順利用上新冠中和抗體安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法藥品，成為該藥商業化上市後的首位臨床使用者。

據介紹，該名患者有高血壓、冠心病、慢性心衰等多種基礎疾病，且病毒載量較高，容易向重症發展。目前，患者的各項免疫機制得到有效改善，病毒量急劇下降，用藥效果較為明顯。

安巴韋單抗注射液（BRII-196）及羅米司韋單抗注射液（BRII-198）聯合療法的藥品，使用劑量是目前國內外所有獲批的中和抗體內最高的劑量，每1人份的聯合療法包括安巴韋單抗1000毫克和羅米司韋單抗1000毫克，採用靜脈注射的方式，大概一小時輸完，只需注射一次，之後不需再治療。

目前，安巴韋單抗和羅米司韋單抗聯合療法國內上市採用自主定價模式，在國內的定價基本在1萬元（人民幣，下同）以內。

據介紹，在新冠疫情期間，確認疑似和確診新冠肺炎患者使用的藥品、診療項目和醫用耗材，符合《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》，全部會臨時納入醫保基金支付範圍。