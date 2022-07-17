國產新冠口服藥5天即清除病毒？　專家：判斷療效關鍵要看此指標

首款國產新冠口服藥物「阿兹夫定」（Azvudine），日前正式向國家藥品監督管理局提交治療新冠病毒適應症的上市申請，並已獲受理。

據了解，阿茲夫定具有抑制新冠病毒的活性，只要服用5天就能清除病毒，但僅針對早期至中度症狀的患者，而評價小分子藥物更重要的指標是其對於重症的預防效果。



《河南日報》報道，2020年4月以來，阿茲夫定先後在國內外獲批開展Ⅲ期臨床試驗。臨床試驗結果顯示，患者服用後可顯著改善臨床症狀，包括縮短中度的新冠肺炎患者症狀的改善時間，提高臨床症狀改善的患者比例，達到臨床優效結果。

在抑制新冠病毒作用方面，阿茲夫定具有抑制新冠病毒的活性，病毒清除時間約為5天。在安全性方面，阿茲夫定片總體耐受性良好，不良事件發生率阿茲夫定組與安慰劑組無統計學差異，未增加受試者風險。

據了解，阿茲夫定是全球首個雙靶點抗愛滋病創新藥，已在中美等多個國家申請專利並獲授權。作為一款抗病毒小分子口服藥，阿茲夫定具有廣譜抑制RNA 病毒複製的作用，而新冠病毒同屬 RNA 作為遺傳物質的病毒，因此該藥對新冠病毒有抑製作用。

阿茲夫定藥物發明人，原河南師範大學校長，現鄭州大學副書記、副校長常俊標教授表示，研究團隊利用病毒複製過程中微環境 RNA 聚合酶特性，使藥物在靶細胞內特異性「就地」活化並原位發揮作用。此外，進一步研究證明，阿茲夫定在 CD4T 細胞內的半衰期大於120小時，其藥物靶向性強，且長效。

中國工程院院士、中國醫學科學院北京協和醫學院藥物研究院院長蔣建東表示，阿茲夫定有明顯的抗新冠病毒作用，對臨床輕重症患者均有效，阿茲夫定通過一個標本兼治的分子機理治療新冠，這是它與眾不同的生物學特點。

阿茲夫定藥物發明人，鄭州大學副書記、副校長常俊標教授，及其研究團隊。（微博＠河南日報）

業內人士：難以評判阿茲夫定療效

國家藥監局官網境內生產藥品備案信息顯示，阿茲夫定片已於今年6月29日備案，有望成為首款國產新冠口服藥。惟《第一財經》報道，阿茲夫定對於預防新冠重症的有效性數據仍然不詳。

據介紹，阿茲夫定是一種具有廣譜性抑制病毒 RNA 依賴性 RNA 聚合酶（RdRp）的核苷類似物，同時也能特異性作用於新冠病毒 RdRp，從而抑制病毒複製，藥物靶向性強。

中國科學院院士馬大為解釋，阿茲夫定與瑞德西韋一樣，原本是作為抗愛滋病藥物上市，在機理方面是一致，「包括君實生物的抗新冠小分子藥物 VV116，也是在瑞德西韋基礎上有所改進」。但目前來看，無論是阿茲夫定抑或 VV116，僅針對早期至中度症狀的患者，而評價小分子藥物更重要的指標是對於重症的預防效果。

有藥物專家表示，若不能證明服用抗病毒藥物可以預防重症，僅能縮短病毒轉陰時間，即使該藥的臨床試驗非常嚴格，其重要性也會大大降低。從事新冠口服藥開發的企業人士稱，阿茲夫定的新冠適應症Ⅲ期臨床試驗設計了 1 個主要終點以及 17 個次要終點，但製藥公司僅披露3個終點研究情況，目前難以全面評判阿茲夫定的具體療效。

新冠肺炎：圖為2021年11月16日，輝瑞藥廠正在生產及包裝口服藥Paxlovid。（Reuters）

多款國外新冠口服藥瞄準中國市場

截至目前，輝瑞藥廠的 Paxlovid 是中國市場唯一已上市的新冠小分子口服藥。

值得注意的是，愈來愈多外國藥廠研發及生產新冠口服藥。今年6月，默沙東中國總裁田安娜對外表示， 公司一直和監管部門保持溝通，目前已經完成中國藥監局藥品審評中心要求的滾動遞交，正在等待進一步的反饋，希望盡早將口服藥 Molnupiravir 帶到中國市場。

7月4日，日本製藥企業平安鹽野義有限公司通過官網宣布，就研發中的新冠口服藥向中國國家藥品監督管理局藥品審評中心開始提交新藥上市許可申請的相關準備資料。然而，上述兩款進口新冠小分子口服藥是否能夠順利闖關中國市場，也存在不確定性。

有投資顧問認為，相比國外藥物，國內新冠口服藥物在價格方面有較大優勢，特別在國內推廣價格水平有望進一步下調。惟醫藥行業觀察人士指，當大量的新冠小分子口服藥物備戰上市，後續的價格「廝殺」或不可避免。