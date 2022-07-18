北京市政協前副主席于魯明被雙開　涉通過民間借貸獲取大額回報

今年4月，北京市政協前副主席于魯明受查。

今日（18日），中央紀委國家監委網站通報，于魯明通過民間借貸獲取大額回報，長期違規收受禮品禮金，因嚴重違紀違法，被開除黨籍及公職。



通報稱，經查，于魯明放鬆政治理論學習，紀法意識淡漠，長期違規收受禮品禮金，多次接受可能影響公正執行公務的宴請；通過民間借貸獲取大額回報；利用職務便利為他人在土地轉讓、項目審批、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

于魯明的行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經中央批准，決定給予其開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，于魯明生於1961年，曾任北京市衛生局副局長，市醫院管理局副局長、局長，市衛生和計劃生育委員會副主任（兼），市醫療保障局局長等等。

2015年11月，于魯明擔任北京市醫院管理局局長，外界一直關注他會如何推動醫改；2016年1月，他對外表示北京市將推廣「醫藥分開」改革。2018年1月，于魯明任北京市政協副主席，當時和他一同履新副主席的李偉，早在2020年8月被查，後因受賄罪成被判囚9年。

今年4月，于魯明受查前一星期還在參會，包括4月7日作為市領導參加北京市社會建設工作領導小組召開會議，以及8日出席政協北京市第十三屆委員會常務委員會召開的第三十二次會議。