廣西原副主席徐炳松出獄辦壽宴引爭議　曾懺悔道：貪婪僥倖毀了我

因涉貪在20多年前被判無期徒刑的廣西自治區原副主席徐炳松，出獄後近日舉辦壽宴，還邀請同樣落馬入獄後獲釋的廣西欽州原市委書記俞芳林，以及廣西政商學界人士等到場賀壽。壽宴影片網上傳開後引發輿論，遭批評貪官道德盡失，毫無羞恥感。



新加坡《聯合早報》報道，這場壽宴據悉上週三在廣西南寧一家酒店內舉辦。網上流傳長達10分鐘的影片顯示，壽宴當天席開10餘桌，氣氛熱烈。年近八旬的徐炳松致辭時透露，當天出席壽宴的包括親朋好友，還有以前與他共事「非常親密的同事」；他向在場介紹的第一人是也曾被查入獄的俞芳林。徐炳松形容俞芳林是自己過去在玉林工作的拍檔，後來的欽州市委書記。

今年70歲的俞芳林曾是廣西最年輕的廳級官員，因斂財390多萬元人民幣，於2000年被判處無期徒刑。報道稱，俞芳林因檢舉時任全國人大副委員長成克杰，有重大立功表現才免於死刑，而成克杰是中共史上唯一被司法機關處決的黨和國家領導人。

按照中國有關法規，被判無期徒刑的犯人，一般只要坐牢滿兩年，表現良好，就可獲減刑為有期徒刑二十年。所以被判無期的徐炳松和俞芳林均已獲釋。

內地網絡流傳廣西貪官徐炳松（左）刑滿釋放後高調舉辦81歲大壽的影片，同樣是刑滿釋放的欽州市委書記俞芳林（右）等人也到場賀壽。（推特@幸福個鳥）

七次收受共55萬 判無期徒刑

徐炳松1942年1月出生，1965年入黨，1988年至1993年先後任廣西玉林地委副書記、行署專員、地委書記，1993年１月至1998年任廣西壯族自治區副主席。1998年5月23日因涉嫌受賄被依法逮捕；９月被開除黨籍；1999年8月，因受賄罪被判處無期徒刑。

徐炳松於1995年8月至1997年6月，利用職務之便，通過寫條子、批示、直接過問干預等行為為他人謀利益，先後七次收受他人財物共55萬元人民幣，構成受賄罪，遭判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。徐炳松不服，提出上訴。經二審法院審理維持一審法院判決。

徐炳松：貪婪的慾望和僥倖的心理毀了我的一切

嵩縣人民法院2003年7月21日發表《貪官懺悔錄》，徐炳松懺悔道：

我區區一個窮孩子，無祖蔭可言，同齡者大都工作在生產第一線，惟我們少數脫穎而出。雖然自己付出不少艱辛，更多的卻是組織的悉心培育，父老鄉親的厚愛，家庭的支持和犧牲。在工作步入成熟、事業有成之際，事業的成就、家庭的幸福、個人的前途同時喪失，真是痛悔莫及！

黨中央曾反覆告誡全黨，絕不可以用商品交換的原則取代黨的原則，同時特別要求各級領導，尤其高級領導幹部必須嚴格自律。

對於這些告誡，我在前期是聽得進也是嚴格遵循的。但是，社會逐步變得五彩斑斕，誘惑在增多，身處領導崗位，大權在握，面對這種態勢和環境，意志不堅定者逐步發生變化，我就是其中的一個。

由於現行機制上的某些缺陷，使得權力過於集中，有的人為了得到「背景」保護以及對新利益的追求，總是自願不自願地以他們所得利益的一部份，主要是金錢去換取權力的保護和支持。掌握權力的部門和實體不可避免地要經常面對著這種交換的考驗，意志薄弱者就常常經受不住這種考驗。

面對這種誘惑，思想已發生變化的我，防線逐步開始瓦解，由抵制、拒絕變得躲躲閃閃，然後由躲躲閃閃變得心存僥倖。我自以為，反正我沒有去主動索取，收的也只是個人的錢，而這種狀況比比皆是，誰能抵擋得住。加上隨著年齡增大，我開始考慮退休的後路，於是心安理得以致完全喪失了抵制力。

其實，改革開放以來，我們這些黨員領導幹部的生活也得到了不少的改善，我的老伴、兒子、兒媳全都有較好的工作，收入不菲。在我實際生活中，住房、坐車、醫療、吃飯，以及其他的活動的水準是絕大多數人達不到的，甚至是不可比的。組織和人民給予我的確實已經很多很多。但不容置疑的是，我確實還在貪！

有了貪欲，我還能有多少自制的勇氣？從小貪，到大貪，以致後來貪婪成性，這樣的發展，後果不堪設想。我萬分痛悔，我的身上正發生著這樣的變化！

我完全辜負了黨多年悉心的教育培養，愧對廣西父老鄉親對我一貫的信任支持，不管組織對我作出怎樣的處理，我將從中吸取沉痛的教訓，以此警示他人，永遠警戒自己，從零開始，重新做人。



內地網絡流傳廣西貪官徐炳松刑滿釋放後高調舉辦81歲大壽的影片，在座並有多名刑滿獲釋的貪官，一同歡樂慶祝。（推特@幸福個鳥）

俞芳林：我走上了讓權力變資本的道路

影片中的俞芳林1952年7月6日出生，廣西欽州市原市委書記、市人大常委會主任，曾任北流市委書記、玉林地區行署專員、玉林地委書記。2002年10月3日，被法院以受賄罪、巨額財產來源不明罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受《聯合早報》訪問時說，年近八旬的徐炳松辦壽宴如只邀請親朋戚友，也屬於人之常理，但「把過去同樣犯了錯誤、判了刑的這些人招來互相打氣、稱兄道弟，很顯然這種向法律示威、政府示威的味道相當濃。」

唐任伍指出，徐炳松當年官至廣西副主席，人脈廣泛，當中可能有一些人受過恩惠，現在為他撐腰，徐炳松事件顯示腐敗分子在位時已為不當官以後的日子舖好路。

「這表明反腐一定要向縱深發展，隱性的腐敗要逐步揭發出來，防止像徐炳松這種現象出現。」他說。