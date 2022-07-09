斂財超6億、落馬到受審歷時逾兩年　孫力軍案現數個罕見細節

公安部原黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，昨日（8日）在吉林省長春市中級人民法院一審公開開庭審理。官媒指出，案件有幾個罕見細節值得關注，包括從落馬到受審已歷時兩年多，情況並不常見。而根據官方披露的時間節點，在被查的當月，孫力軍仍在斂財。



據《北京青年報》旗下微信公號「政知見」指出，首先，從落馬到雙開，孫力軍一案共歷時17個月，這情況並不常見。自十九大後，至少有孟宏偉、孫力軍、鄧恢林、龔道安和劉新雲5個「警虎」被查，但落馬到受審歷時超兩年者卻只有孫力軍一人。

二是孫力軍斂財6.46億餘元（人民幣．下同），數額非常高，斂財超6億的「老虎」非常罕見，例子有已經被執行死刑的中國華融資產管理股份有限公司黨委書記、董事長賴小民，其斂財高達17.88億餘元，其中1.04億餘元尚未完成收受；還有被判死緩且終身監禁的陝西省委原書記趙正永，其斂財7.17億餘元，其中2.9億餘元屬於犯罪未遂。

值得注意的是，據長春市人民檢察院指控，孫力軍斂財的時間節點是從2001年至2020年4月，而孫力軍是在2020年4月20日被查的，即是說他至被查當月仍在斂財。

公安部原黨委委員、副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支一案，在吉林省長春市中級人民法院一審公開開庭審理。（長春市中級人民法院）

還有一個罕見細節是孫力軍受審前被雙開的700字官方通報所採取的措辭極其嚴厲，且不少說法都是首次出現。通報提到，孫力軍從未真正樹立理想信念，背棄「兩個維護」，毫無「四個意識」，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本。

除了「從未」，通報還出現「毫無」、「極度」的字眼，即毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。而且，通報還罕見地出現「成夥作勢控制要害部門」的說法。

據公開資料顯示，孫力軍出生於1969年1月，山東青島人，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業。1988年9月參加工作，曾任公安部一局二十六局局長、港澳台辦公室主任等職。

2018年3月，孫力軍升任公安部黨委委員、副部長。2020年4月19日，中紀委發文通報孫力軍落馬。同年9月30日，中紀委通報，孫力軍被雙開，指其製造散布政治謠言，私藏涉密材料。今年1月13日，官媒想《新華社》報道指，孫力軍被長春市檢察院提起公訴。