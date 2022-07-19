32歲內地女記者落淚報道安倍遇刺遭網暴　傳在日本自殺送醫搶救

前日本首相安倍晉三早前遇刺身亡，內媒《澎湃新聞》駐日記者曾穎在直播間講述安倍晉三遭槍擊時，一度哽咽落淚，遭到內地網民批評「不專業」、「不配當中國人」，曾穎隨後為自己的「失態」致歉。

內地網傳32歲的曾穎19日在微信朋友圈發遺書，並在同日在日本自殺，其後被送醫搶救。



微博認證為深度調查記者的「李繼鋒」發文稱，曾穎於19日在日本自殺。帖文稱，據熟悉曾穎的人士透露，曾穎患有抑鬱症。據日本最新消息，曾穎已被送醫搶救。

該帖文又附上疑似曾穎在微信朋友圈發送的遺書，該長文稱「很輕鬆，很平靜地向大家宣布一個消息，32歲的我，決定要離開。」曾穎的疑似遺書又稱她在2018年起患有抑鬱症，2022年7月已經讓她無法支撐日常工作和生活。但疑似遺書並未提及早前她在報道安倍晉三遇刺一事的爭議。

內地作家陳嵐19日在微博發文稱，「曾穎受不了自殺了、我已知信息是在醫院」。（微博）

此外，內地作家陳嵐19日同樣在微博發文稱，「曾穎受不了自殺了、我已知信息是在醫院」。陳嵐又稱，「她（曾穎）前幾天深陷在被網暴的巨大痛苦中……看得出來失魂落魄，但還是能開開玩笑的……沒想到忽然發生這個」。

陳嵐又透露，「特別慌是因為她（曾穎）真的、真的之前自殺、已經差點死了、昏迷多日搶救回來的」。

落淚報道安倍遇刺被批

據早前報道，曾穎是《澎湃新聞》的駐日記者，在微博有超過200萬粉絲，時常分享駐日生活和採訪日記。7月8日她在「澎湃上直播」直播時講述安倍遇刺消息一度哽咽落淚，她表示，對日本人來說，安倍是非常為日本國家考慮的，「他也為中日友好作出非常巨大的貢獻。」

但因為日本侵華歷史、七七事變85周年剛過加上安倍晉三友台言論等綜合因素，內地社交平台有許多「慶賀」、「幸災樂禍」等言論，曾穎的態度也成為攻擊目標。亦有網民指出，無論其立場為何，在直播新聞時落淚「就是不專業」。

對此，曾穎發文稱為自己的失態道歉。她表示，「如果我哭帶給大家不好的感受，傷害了大家的感情，我為自己的失態道歉，我只是出於對治安的恐慌和對此刻日本經濟的絕望。」

曾穎也提到，評論員需要客觀，「是我不夠專業，以後我會努力，做得更好」。她也強調「我是中國人，無論如何我不應該把私人情緒放到公眾平台，是我錯了，對不起。」

儘管曾穎已經發文道歉，但內地網民仍不買單，批評「你在哭日本右翼分子、不尊重侵華歷史的，不尊重中國人的日本人!」

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