安倍晉三身亡｜內地記者直播落淚讚安倍貢獻巨大　遭網暴急致歉

前日本首相安倍晉三7月8日在奈良市發表演說時，經送醫搶救後仍宣告不治身亡。內媒澎湃新聞駐日記者曾穎在直播間講述安倍晉三遭槍擊時，一度哽咽落淚。遭到內地網民批評「不專業」、「不配當中國人」，曾穎隨後為自己的「失態」致歉。



曾穎是澎湃的駐日記者，在微博有超過200萬粉絲，時常微博分享駐日生活和採訪日記。7月8日她在「澎湃上直播」直播時講述安倍遇刺消息時一度哽咽落淚，她表示，對日本人來說，安倍是非常為日本國家考慮的，「他也為中日友好作出非常巨大的貢獻。」

但因為日本侵華歷史、七七事變85周年剛過加上安倍晉三友台言論等綜合因素，內地社交平台有許多「慶賀」、「幸災樂禍」等言論，曾穎的態度也成為攻擊目標，亦有網民指出，無論其立場為何，在直播新聞時落「就是不專業」。更有人把矛頭指向澎湃新聞要求回應。

對此，曾穎下午發文稱為自己的失態道歉。她表示，「如果我哭帶給大家不好的感受，傷害了大家的感情，我為自己的失態道歉，我只是出於對治安的恐慌和對此刻日本經濟的絕望。」

曾穎也提到，評論員需要客觀，「是我不夠專業，以後我會努力，做得更好」。她也強調「我是中國人，無論如何我不應該把私人情緒放到公眾平台，是我錯了，對不起。」

但曾穎在文中也強調，任何恐怖主義行為都不應該被狂歡，「作為地球上一個有血有肉的人。我會永遠堅定自己的價值觀，做個善良正直的人。我想如果這個世界上還有人因為『中國人』『日本人』的差異，便滋生惡意。那一定是像我這樣的人做得還不夠好。」

曾穎也提到，今年是中日友好 50 週年，自己也會一直在這條路上盡自己微薄的力量。「如果罵我可以讓大家開心些，大家可以一邊罵我，一邊和我一起，致力於世界和平，祈禱世界和平，中日之間永遠不要再有戰爭了。最可憐的，永遠是老百姓。」

儘管曾穎已經發文道歉，但內地網民仍不買單，批評「你在哭日本右翼分子、不尊重侵華歷史的，不尊重中國人的日本人!」目前澎湃新聞尚未針對此事回應。

網民點睇：

「以一個有正確歷史觀和人生觀的中國人不會去同情一個意圖為某主義招魂的日本政客的遇刺，這屬於個人立場，而記者的職業要求你要客觀獨立地報道，你也沒做到，別狡辯了。」

「安倍晉三在任時多次參拜靖國神社或者向靖國神社敬獻祭品，離任後再次參拜靖國神社，並一再在台灣問題上大放厥詞，說什麼台灣有就是日本有事。這時候你替中國抗日戰爭死去的同胞難過了嗎？」

「請問你為伊拉克，敘利亞，阿富汗枉死的百姓流淚了嗎？」

