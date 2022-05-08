26歲網紅自殺猝逝　獨留「出櫃遺言」搞喊網民：不用躲躲藏藏了

隨著網路的興起，網紅、直播主、YouTuber變成新興職業，尤其大陸抖音、Bilibili等影音平台盛行，讓帶貨直播主、B站up主等自媒體行業在當地年輕人圈中盛行發展，怎料近日一名靠著獨居料理影片起家的B站美食部落客「一食紀」卻在頻道上傳一段遺言後離開人世，突如其來的消息受到大批網友關注。



B站美食部落客「一食紀」在Bilibili影音平台上有超過61萬名粉絲，拍攝過263條影片累積了超過100萬人次按讚，通常以第一人的視角記錄下自己品嚐美食、料理餐點的日常，親民的作風獲得許多粉絲追捧，卻沒想到5日他突然在頻道上傳一支標題為「謝謝，再見」的短片。

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「一食紀」在最近更新的影片中坦言自己的前半生過得非常失敗，年紀輕輕、才20歲出頭就離家，接著他緩緩揭露原因，寫下「我是Gay，不用躲躲藏藏的感覺很好，不過就算不是，我也不會結婚生子，世俗、生活帶給我太多不美好，不想再讓另一個生命來走這一遭」、「當你們看到這條視頻時，我已經不在」，這才讓許多粉絲驚覺這支影片是他的最後遺言。

而「一食紀」在正式出櫃後，疑似自殺的消息曝光後，也掀起大批網友關注，Bilibili影音平台也出面表示已經聯絡警方協尋他的下落，只不過微博帳號「同志之聲」也透露，經過他周遭親友的證實，他已在5日深夜離開人世，目前家人已經在處理後事。此外，「一食紀」的死訊曝光後，也被發現1996年生的他今年才26歲，在花樣年華之時就疑似因同志身份走上絕路，也讓粉絲相當惋惜。

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