通關｜本港新冠死者近萬喪葬困難　殯儀館將設免費法會供親人追思

香港第五波疫情短時間內導致大量染疫人士不幸離世，當時因殮房不勝負荷，殯儀館禮堂供不應求，大部分家屬只能由醫院或公眾殮房直接把逝者遺體送往火葬埸火化，無法妥善辦理喪事令許多家屬未能釋懷。加上香港與內地和海外通關無期，許多親友也無法趕回香港辦理或參加親屬喪禮成為心中的遺憾。



有鑒於此，九龍殯儀館預計在8月10日至12日盂蘭盆節期間辦理三天的免費法會，讓因疫情而無法赴港辦理或參加喪事的親友，也都能好好悼念跟親友告別。



7月19日，衞生署及醫管局舉行疫情記者會已經連續7日確診個案破3千，疫情有反彈跡象。今年3月香港爆發第五波疫情，短時間內許多人染疫不幸離世，殮房不勝負荷、辦理文件手續時間長、殯儀館禮堂供不應求。

九龍殯儀館總監梁伯威指出，在最嚴峻的第五波疫情時，全港每日平均要處理多達300多具遺體，但香港7間殯儀館一共只有約140多個禮堂可供家屬舉辦喪禮。此外，殯儀業員工經常近距離接觸到新冠病歿者遺體，高峰時期亦有大量同業受到感染。

梁伯威指出，以九龍殯儀館為例，高峰時期約有一半員工受到感染，當中仵工感染人數更超過一半，其混亂情況難以想像。

禮堂不足、人手不足、熔斷機制致海外家屬未能及時回港替親人辦理身後事、家屬受到感染需要強制隔離，這些因素導致家屬未能及早領取先人遺體辦理身後事而導致殮房積存大量遺體。

九龍殯儀館總監梁伯威回憶，當時全港殮房雪櫃亦已超出負荷，這亦導致有部份遺體開始發臭，大部分家屬只能由醫院或公眾殮房直接把逝者遺體送往火葬埸火化。

目睹當時的景況也希望「亡者安息，生者釋懷」，九龍殯儀館將於盂蘭節期間一連三日為所有新冠亡者舉行超幽法會。「希望因新冠肺炎而失去至親的朋友，能藉着此次法會能好好悼念其家人或摯友。」也因為明白香港社會這兩年不易，該法會將免費舉辦。

任何在香港因感染新冠肺炎離世之人士，在本港或海外的家屬或親友都可透過網站進行登記，九龍殯儀館會免費為他們設附薦蓮位、附薦包、衣包、香燭金銀祭品及作三日超渡法事。

九龍殯儀館總監梁伯威透露，目前免費法會的報名人數已接近2,000人，登記數字陸續在上升中。但因為疫情風險的關係，法會會實施人流管理的措施，每位到場的朋友需要在網站進行預約到場的時間以控制每個時間段到場的人數。

對於在海外或內地仍無法趕來的朋友，大會亦會進行直播，設蓮位及辦法事的片段也會通過電郵發給相關的家屬親友，讓在海外或不便到場的親友亦可以通過網上參與法會。九龍殯儀館表示，希望藉着此次活動，以行功德，做善事的方式來團結港人，在艱難時期幫助香港凝聚一點溫暖。