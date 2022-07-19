疫情｜增3436宗確診多4人死　已打2針無長期病99歲老婦離世

第五波疫情持續，連續第七日破3,000宗，今日（19日）新增3,436宗陽性，比昨日（18日）稍微回落180宗，另再多四人死亡，包括一男三女，年齡介乎90至99歲。其中一名沒有長期病，及已經打兩劑疫苗的99歲老婦，在家中快測發現陽性後，到東區醫院急症室求醫，惟7月10日情況惡化，更須接受氧氣治療，於昨日離世。



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本港今日新增3,256宗確診個案，本地個案佔3,019宗，包括1,217宗為直接核酸檢測陽性及1,802宗快速測試陽性覆檢後確診，而輸入個案佔237宗，個案來自54國家，其中英國、美國、新加坡、加拿大等地有多於10宗個案。

過去24小時有四名對新冠病毒檢測呈陽性的病人離世，涉一男三女，年齡介乎90至99歲。一位已打兩針，一位已打一針，另外兩位無打針。

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四名死者資料：



1、99歲老婦，已打兩劑疫苗，她本身沒有長期病，在家中快測發現陽性，隨後到東區醫院急症室求醫，7月8日下午出現發燒、疲累症狀。X光未有發現明顯肺花，當時CT值為17.3，代表病毒量甚高。她需入院留醫，7月10日情況惡化，血含氧量跌，須接受氧氣治療，於昨日離世。

2、96歲老翁，無打疫苗。本身有長期病，包括膽囊膽管發炎、腎衰竭。他於6月29日被送往瑪麗醫院急症室，當時出現發燒、咳嗽症狀，X光顯示出現肺花，CT值為19，代表病毒量甚高。入院後獲處方抗病毒藥，其後情況穩定。6月30日轉往東華三院馮堯敬醫院，白血球指數上升，院方為其處方抗生素，隨後血含氧量跌，出現氣促情況。7月17日被送往瑪麗醫院，延至昨日離世。

3、86歲老婦，有心房顫動問題，她住院舍，為大埔醫院病人，7月4日晚經雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室入院，當時血含氧量跌，快測呈陰性，但其後核酸檢測呈陽性，CT值大約35，代表病毒量甚低，第二日CT值得相約，第三日卻跌至約25，局方推斷此情況或為二次感染。開抗生素及其他特效藥、類固醇，轉大埔醫院，一直要吸氧氣，延至昨日離世。

4、90歲老婦，有心房顫動、高血壓，凌晨5時在家暈倒，被送往那打素醫院急症室，快測呈陽性，搶救無效證實死亡。

▼7月10日起強制檢測公告▼



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院舍方面，當局再收到三間老人院舍呈報個案，包括輝濤護老院（屯門分院），一名院友確診，六名院友及一名員工需要檢疫；樂善老人院，一名院友確診，10名院友需要檢疫；友愛屯門護老院，一名院友確診，六名院友需要檢疫。

醫院方面，北區醫院內科男病房多一名72歲男病人經篩查發現確診，目前情況穩定，正接受隔離治療。該病房累計五名病人及六名員工確診。

另外，本港新增56宗 BA.2.12.1個案，包括23宗與其他個案相關，有33宗為本地無源頭個案；新增30宗BA.4/BA.5個案，其中17宗與其他個案相關，餘下13宗為本地無源頭個案。