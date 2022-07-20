疫情．7.20｜連續八天破三千宗　染變種病毒分支株不用去檢疫中心

本港已連續8天單日確診逾3000宗，今日（20日）新增3805宗確診，包括180宗輸入，另有多1宗死亡個案。學校呈報364宗個案。



香港及澳門疫情持續，本港連續一星期單日確診逾3000宗，昨日（19日）新增3,256宗確診個案，包括237宗輸入個案，另錄得4宗離世個案。澳門方面，停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（20日）踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地周一24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.53，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

▼7月19日確診大廈名單▼



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【21:25】政府公布強制檢測公告，有63座大廈上榜，今日起不再將爆疫食肆納入強檢名單之內。

▼7月20日強制檢測公告▼



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【17:47】本港今日（20日）新增3,805宗陽性，政府表示，大埔區、黃大仙區及沙田區有部份地區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將向相關地點派發30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，當中包括雲海、星漣海、悠然山莊、天鑽等。

【17:46】醫務衞生局今日（20日）公布新冠疫苗接種監測更新，截止周日（17日）的過去一星期，衞生署共接獲2宗離世前兩周內打針的死亡報告，分別為62歲及98歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

【17:00】大埔大埔廣場宜富閣今日傍晚圍封強檢，政府目標是在明日（21日）約中午十二時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:59】李立業表示，竹高灣約有4400名確診者，酒店約600，即現有約5000個病人，張竹君表示，雖然已做好多工作，檢疫及隔離感染疑BA4/5/2.12.1的人，但仍見到在社區蔓延，幅度未必想像中快，但都較難阻止BA4/5在社區蔓延，因傳染力太強，所以較有效是未打針或未打齊針者要盡快打針，這些措施可拖延蔓延速度。

【16:52】今日學校新增364宗呈報個案，涉299間學校，包括293名學生及71名教職員，有182間學校在過去7天有2宗或以上個案，建議以下兩間學校的個別班級停課一周：

1)仁濟醫院林百欣中學：3B班有37學生，其中5人確診，其中兩人同一個家庭

2)路德會聖十架學校：6B班有25學生，其中3人感染

【16:45】張竹君表示，根據分析至昨日，共1093宗BA2.12.1及372宗BA.4或5個案，兩種變異病毒株嚴重性與其他Omicron變異株無大分別，世衞亦指看不到BA.5病情會嚴重些，因應最新風險評估，政府即日起調整管理，相關疑BA.2.12.1及4/5，檢疫及隔離安排與BA.2個案一樣，本地陽性及條件合適，都可家居隔離及檢疫。

暫時會繼續監察BA/5 、BA.2.12.1等分布，現時大概每日數字有上落，現時BA2.12.1約所有個案佔1.5%-2%，BA.4/5約0.5-1%。

【16:40】醫院管理局總行政經理李立業表示，現有1207名確診病人留醫，目前2名病人情況危殆。多一宗死亡個案，死者為67歲男性，已打三針，有高血壓及糖尿病的病史。死者19日晚11點由救護車送明愛醫院急症室，已不清醒，據了解死者16號染疫，一直繼續做急救，但已冇反應，隨後不治，病人死因是自殺，個案交死因裁判法庭跟進，死者的背景要向懲教署查詢。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（20日）新增3805宗確診，包括180宗輸入，另有多1宗死亡個案。學校呈報364宗個案。

【15:17】澳門政府表示，自2022年7月23日零時至7月30日零時，除了維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

【13:29】香港疫情反彈，確診個案連續七日在3000宗以上，多間院舍再現個案。有安老業界人士今（20日）透露，政府有意收緊院舍防疫措施，包括員工由現時兩星期一次核酸檢測加密至每星期一次，訪客到院舍探訪須完成三針疫苗接種，並要持有探訪前48小時內的核酸檢測陰性結果證明。不過，上述措施未有落實日期。業界憂慮，政府在會上曾表示如疫情再上升，不排除再加密院舍員工進行核酸檢測的頻率，業界擔心或影響院舍運作，建議當局為院舍提供上門核酸檢測服務。

【13:23】本港疫情持續，每日個案徘徊在3,000宗高位。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）在電台節目上表示，現時「疫苗通行證」容許接種兩針後的市民有6個月寬限期才打第三針，惟高危人士及長者應相隔3個月就要打針，建議政府採取「劃線安排」，例如在8月尾要求所有進入相關場所的人士完成三針接種。

▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼



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【11:00】黃大仙彩虹邨丹鳳樓今早（20日）解封，其間約1305人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:20】澳門停工停市的「相對靜止」防疫措施今日踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（19日）24小時內新增18宗陽性個案，當中13宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，而截至今早8時，通過流行病學調查共跟進22,100人，其中核心密切接觸者11,869人，非核心密切接觸者有1,316人。

▼澳門7月20日至7月21日第12輪全民檢測安排▼



+ 6

▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋苑▼



+ 2

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



+ 7

▼7月10日起強制檢測公告▼



+ 94

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼部分護照最新排名▼

