寧夏銀川確診一宗輸入性鼠疫病例　官方啟動四級應急響應

據寧夏回族自治區衛健委官方通報，寧夏醫科大學總醫院周二（19日）確診一宗區外輸入性原發性鼠疫（腺鼠疫）病例。



據通報，患者為一名45歲劉姓男子，住內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克前旗上海廟牧場，職業為牧民。他上周二（12日）9時左右自覺發熱、乏力、意識不清、水樣便腹瀉，自內蒙返回銀川，到銀川市第三人民醫院就診，再於翌日11時左右於自治區第四人民醫院就診、上周四（14日）於寧夏醫科大學總醫院就診，最終在周二確診為鼠疫病例。

按照自治區鼠疫控制應急預案要求，當局自周二23時起已啟動四級應急響應，相關地區和單位已按照有關法律法規規定，全面啟動應急處置工作機制，對涉疫區域和人員採取嚴格的分類管控措施，各項處置工作正在有序推進。目前，當地正全力救治患者，並全面落實綜合防控措施，確保疫情不傳播、不擴散。

據了解，鼠疫是鼠疫耶爾森菌（Yersinia pestis）借鼠蚤傳播為主的烈性傳染病，是野生囓齒類動物間廣泛流行的一種傳染性強的自然疫源性疾病，並屬國際檢疫傳染病和中國法定的甲類管理傳染病，臨床表現主要有高熱、淋巴結腫痛、出血傾向、肺部炎症等，倘不治療死亡率高達30%至60%。