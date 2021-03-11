Google Doodle紀念華人伍連德誕辰：N95口罩之父、助擊退東北鼠疫

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-11 13:04

新冠肺炎疫情在全球肆虐，口罩是預防病毒傳播的關鍵屏障，市民於公眾場所配戴口罩已成為日常生活一部分。 周三（3月10日）是馬來西亞華人伍連德醫生誕辰142周年，Google Doodle介紹了他製作特殊醫用口罩，幫助結束鼠疫的故事。「伍氏口罩」亦被看作N95口罩的前身。

馬來西亞華人伍連德。（資料圖片）

伍連德祖籍廣東，1879年出生於馬來西亞，他是第一位獲得劍橋大學醫學博士學位的華人學生。1910年鼠疫爆發時，伍連德前往東北，經調查後確定這是一種高度傳染性的肺鼠疫，通過呼吸道在人與人之間傳播。

為了對抗這種疾病的傳播，伍連德設計了一種特殊的醫用口罩，由棉花和紗布製成，用來過濾吸入的空氣。他建議大家戴上口罩，又與官員合作建立檢疫站和醫院、限制出行，並採用漸進式消毒技術。4個月內，鼠疫即宣告結束。

此後，伍連德繼續在中國組織防疫工作，控制了1917年綏遠（今內蒙古中部）鼠疫、1919年哈爾濱霍亂、1920年東北鼠疫、1932年上海霍亂。

Happy birthday to the man behind the mask: Chinese-Malaysian epidemiologist Dr. Wu Lien-teh 🔬🥼



Did you know? To combat the Manchurian plague of 1910-1911, Wu invented a mask considered the predecessor to the modern-day N95.#GoogleDoodle → https://t.co/A8TbLBehmP pic.twitter.com/XaX2dpkRdP — Google Doodles (@GoogleDoodles) March 10, 2021

周三，Google Doodle也在Twitter發文講述這段往事：「生日快樂！口罩背後的男人：馬來西亞華人病毒學家伍連德博士。為了抗擊1910年至1911年中國東北地區暴發的鼠疫，他發明了一種口罩，被認為是現代N95口罩的前身。」

據悉，1915年中國各地醫師在上海舉行中華醫學會成立大會，作為發起人之一的伍連德，也擔任過該學會第一屆和第二屆當選會長。1935年，他因控制鼠疫的工作而獲得諾貝爾生理學或醫學獎提名，是第一位獲得提名的華人，也是首位獲得提名的馬來西亞人。

位於馬來西亞檳城的伍連德醫生半身銅像，由其創辦的哈爾濱醫科大學在2014年贈送。（中新社）

官媒《新華社》曾評價伍連德是「中國現代醫學體系的建立」的幕後推動者。中國疾控中心也在2018年發文稱伍連德為中國公共衛生事業的奠基人。

（觀察者網/綜合報道）