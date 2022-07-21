LADY M內地所有門店9月終止經營　首店開業初期一度需排隊6小時

LADY M在內地的獨家經營者上海牧薪餐飲管理有限公司，周四（21日）發布「LADY M中國內地門店終止經營公告」，指LADY M中國內地所有實體門店將於9月10日終止經營。



LADY M中國內地所有實體門店將於9月10日終止經營。（Lady M Hong Kong）

上海牧薪餐飲管理有限公司稱，公司作為中國內地LADY M品牌產品的獨家經營者，應LADY M品牌方要求關閉LADY M中國內地全部現有門店。

上海牧薪餐飲管理有限公司又指，對於LADY M品牌方執意要求中國內地門店全部終止經營的決定深感遺憾，據此不得不做出終止經營的相關安排，「由此給消費者造成的不便，本公司深表歉意！」

不過，有外媒報道指，LADY M並非自此退出中國內地市場，而是將全面採用直營模式經營中國內地地區。原中國內地被許可方五年期的許可合同已於2022年4月9日到期，不再續期。

LADY M集團CEO Ken Romaniszyn日前接受媒體訪問時亦表示，「為持續地向熱愛LADY M品牌的中國內地消費者提供最高的品質和最好的服務，LADY M集團將採用直營的方式佈局中國內地這一重要的戰略區域。」

上海牧薪餐飲管理有限公司又指，對於LADY M品牌方執意要求中國內地門店全部終止經營的決定深感遺憾。（「LadyM內地官方」微信公眾號）

另據《界面新聞》早前報道，LADY M去年在北京連續關閉並調整了多間門店，曾經的北京首店朝陽大悅城門店、三里屯太古里門店關閉。原本位於二層中心區黃金位置的西單大悅城門店，亦遷移至同層西南角較為邊緣的公共區域位置。無獨有偶，上海環貿iapm商場內的LADY M位置亦從地鐵入口旁的商舖，調整至面積更小且動線效果普通的位置。

2017年9月，LADY M在上海國金中心開設中國內地首間門店，並於開業初期一度引發極為火爆的消費場面，有人為進店購買一塊千層蛋糕，更不惜排隊6小時。據了解，截至今年6月，LADY M在中國內地的門店數量有27間左右。