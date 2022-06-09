六四悖論｜李佳琦坦克蛋糕事件　「禁止知道」終會使所有人知道？

上周六（4日）是六四事件33周年，相關話題及數字，甚至6月4日、天安門、坦克車等名詞在內地都是敏感禁忌。

内地直播主、有「口紅一哥」之稱的李佳琦前日（3日）晚在「快手」短影音流動應用程式直播時，疑似觸犯禁忌，端出坦克車造型蛋糕，直播立刻中斷，他也立刻道歉。事件在內地網絡上一度引發討論。



台灣《中央社》報道指，有在官方體制內任職的北京民眾表示，3日晚間李佳琦直播被掐斷時，就讀大學的女兒就忙著打聽「蛋糕怎麼了，犯忌了嗎」？他在一旁原本默然不語。直到女兒開口問他，他才輕描淡寫概述「六四」事件。

這名北京民眾說，女兒原本對「六四」渾然不知，聽到他輕描淡寫後，反而認真地「翻牆」找資料，還和朋友私下討論。直到其中一位朋友，用網頁截圖方式貼出著名的「坦克人」照片後，她和其他朋友才恍然大悟，李佳琦的坦克蛋糕為何犯忌。

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他私下表示，不論網管是平台營運商還是官方，都可說是「弄巧成拙」，人都有好奇的天性，特別是好奇心特別強的年輕人。而内地政府好不容易用33年一個世代的時間，將「六四」從年輕人的記憶中抹去，但掐斷李佳琦的直播所引發的好奇，讓内地的努力「前功盡棄」。

這名民眾認為，李佳琦應該不知道「坦克」和「六四」之間的關係，意識形態上也「很安全」，1992年生的李佳琦和中國所有「90後」、「00後」年輕人一樣，可能完全不知道「六四」事件的存在。

在1989年6月5日，一名中國男子獨自站在北京天安門廣場的長安大道上，阻擋向東行駛的坦克隊伍。（AP）

美媒《自由亞洲電台》的報道也提到，接近李佳琦團隊的電商孫枚透露，李佳琦平時「非常虔（誠）共產黨的」，還說要「做一個忠於黨的人，黨就會保護你」。所以，李佳琦的辦公室佈置得像「黨建辦公室」，且他經常找各種各樣的領導，跟地方中共區委、市委互動。

孫枚認為，李佳琦的「翻車」，歸因於自己在「牆內」得到的資訊有限，根本不知道1989年「六四」事件，包括解放軍戒嚴部隊在北京長安街開槍鎮壓學運，所以不知道「六四」周年日期間展示坦克車意味著什麼，是中國訊息封閉的受害者。

他指出，李佳琦擁有1.7億年輕粉絲，曾創下上億人同時在線收看直播的紀錄。因此，這次直播中斷事件會引起更多人對「六四」的求知慾，大家都在討論「六四是怎麼一回事」，導致知道「六四」的人越來越多。其中許多人事後說，「我已經知道（六四）了」。

「口紅一哥」李佳琦為電商主播美ONE合夥人，上海青聯委員上海青年五四獎章個人獲得者。（Getty Images）

李佳琦疑似被内地封殺，事源他在6月3日直播時端出坦克車造型蛋糕，直播立刻中斷，引發網絡熱烈討論。他發微博表示「後台技術故障，我們在緊急處理中，大家先稍等一下哦」。

他發文說：「MM們，非常抱歉，今晚因為我們內部設備故障無法繼續直播，大家早點休息，尚未上播的產品，我們之後的直播中會陸續帶給大家，辛苦大家了。」有不知情的網民還關心他說：「嚇死我了，我以為你漏稅了」。

有内地網民總結出「六四悖論」（又稱「李佳琦悖論」）：當你不知道不能知道的事，且一旦知道這件事便會受罰，那麼你就會知道這件事。李佳琦的坦克蛋糕，令許多内地年輕人好奇，為甚麼每年6月4日，坦克會在中國是禁忌詞、不能說的秘密。