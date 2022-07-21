滴滴被罰逾80億　胡錫進：冀是尊重個人和國家信息安全的轉折點

周四（21日），內地網約車平台滴滴被罰80.26億元人民幣，引起輿論關注。《環球時報》前任總編輯、特約評論員胡錫進發表對此評論文章指，「希望這是一個大型互聯網公司停止過度採集和濫用用戶信息、個人隱私和國家信息安全受到互聯網全行業乃至中國全社會高度重視的轉折點。」



胡錫進表示，互聯網公司對信息的蒐集應當遵循支持經營所必需的的最小化原則，但滴滴顯然追求的是對信息蒐集的最大化，「這違法違規，也違反商業道德，嚴重威脅了滴滴用戶的權益。」

胡錫進指，這種最大化收集用戶信息的做法在一些其他互聯網公司中同樣不同程度地存在。他希望，國家重罰滴滴可以對互聯網全行業起到警示作用。

胡錫進稱，互聯網是新業態，不同方向的頭部企業往往前出到了法律的模糊地帶，有的公司以自身利益為中心，試圖由它們來強行定義新領域的合法和合規性，主導它們與公眾之間的關係，這種做法不可能被社會接受，國家跟進監管並對它們進行扭正是必然發生的。

胡錫進又指出，國家重罰滴滴，「但並沒有將它一棍子打死。」國家反對壟斷，但絕沒有限制互聯網公司擴大實力和規模的意思。中國需要有世界級的頭部互聯網高科技公司，它們將構成中國競爭力的一部分，這一點中國政府和老百姓都看得懂。