佩洛西傳將訪台　胡錫進建議：解放軍戰機「伴飛」美專機飛越台灣

英媒7月18日引述消息稱，美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）計劃8月率團訪問台灣。

官媒《環球時報》前任總編輯、現任特約評論員胡錫進19日發表評論文章，建議解放軍戰機可以「伴飛」佩洛西的專機，與其同時進入台灣，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣返回中國大陸，以體現中國大陸對台灣的主權。



胡錫進的評論文章稱，佩洛西的眾議長職務按美國憲法是國家的三號人物，她訪問台灣不僅是美國支持台獨的升級，而且是重大事變。在台灣問題上美國是根本不會講理的，中國大陸唯有用堅決的反制行動回擊美方挑釁，讓他們了解打台灣牌所對應的代價，這是美方唯一聽得懂的語言。

評論文章又稱，建議中國大陸這一次採取堅決行動，一定要把佩洛西的對台訪問攪黃，或者她自己望而生畏放棄訪台計劃，或者讓她的訪台成為一次冒險之旅，讓她和接待她的台灣民進黨當局都惶惶不可終日，深感得不償失。

今年4月傳出佩洛西要訪台時，胡錫進就發文主張在她訪問亞洲期間大陸宣布台灣上空為國際航空禁飛區，或者派解放軍戰機飛越台灣。胡錫進的評論文章稱他要重申以上主張。

大陸要勇於邁出戰機飛越台灣的這一步

評論文章進一步建議，解放軍戰機可以選擇在適當距離上「伴飛」佩洛西的專機，與其同時進入台灣，掠過其降落機場的上空，然後穿越台灣返回大陸。這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣，將是一個比佩洛西訪台更具有里程碑意義的先例。

評論文章指，中國大陸一定要勇於邁出戰機飛越台灣的這一步，它與戰機繞飛台灣不同，能夠真正體現中國大陸對台灣的主權，比任何外國高官訪台都更具實質意義。

評論文章最後稱，解放軍戰機遲早是要飛越台灣的，如果台軍膽敢向解放軍戰機開火，那麼回應他們的必將是擊落台戰機或打擊台軍基地的堅決行動，如果美台想要全面戰爭，那麼解放台灣的時刻就將到來。