胡錫進建議主動放棄公職　易烊千璽今稱：放棄入職國家話劇院

《環球時報》特約評論員胡錫進昨（16）日發布評論建議易烊千璽等人主動考慮放棄事業編制。今（17）日上午，易烊千璽在微博上發文致歉，並表示經過慎重思考，決定放棄入職國家話劇院。



內地藝人易烊千璽為應屆中央戲劇學院畢業生，日前他被爆出在中國國家話劇院公開的2022年應屆畢業生招聘擬聘人員名單上榜上有名，名單曝光後引起爭議。

網民質疑易烊千璽未符合應聘人員「非在職人員」的招聘條件，指他於話劇院發布名單前夕才公開注銷公司的公告；也有網友指出，話劇院需進行3次面試，而有人只參加了一次面試，惹來易烊千璽是否進行過線下面試的疑團。事件在網絡引起熱議。

易烊千璽：不再添困擾，放棄入職話劇院

易烊千璽今日在微博發文稱，整個應聘過程，他完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求，從未與國家話劇院的老師協商或討論任何涉及「蘿蔔坑」的事，也從未使用任何所謂走捷徑的方式來獲取名額。但是為了不再給大家增添困擾，經過慎重思考，他決定放棄入職國家話劇院。

胡錫進今日回應說：「這個年輕人說得挺懇切的，尊重他的決定吧，讓圍繞他的爭議歸於平息。這不妨礙公眾對公平和程序正義的推動繼續在路上。」

胡錫進：國家話劇院靠新星保人氣

胡錫進昨日發布的文章中稱：「國家話劇院需要這些新星來保持人氣，易烊千璽等人也需要國家話劇院這塊牌子。從市場角度說，這講得通。」他指事件中激起爭議的原因是「網友的強烈反應針對了公平、特權這些尖銳而沉重的符號。事業編意味著財政福利的穩定性，目前已經形成考編的基本模式，並且對普通人來說一編難求。」

胡錫進「善意建議」易烊千璽等人，主動考慮放棄事業編制，作為「編外」人員進入國家話劇院，並提到這樣對他們保持與青年粉絲的親近關係並繼續發展事業都更加有利。而且他們沒有了事業編，也會少一些體制約束。