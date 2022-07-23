四川多名兒童游水後腺病毒陽性　涉事泳池被立案查處

四川省什邡市有多名兒童感染腺病毒，他們發病前曾在同一泳池游水。經當局檢驗，涉事泳池水質的相關指標超出國家標準，目前已被立案查處。



據《新京報》報道，四川什邡多名兒童近日在當地「銳博游泳館」游水後，相繼出現發燒等症狀，兒童家長懷疑是由泳池水質問題所致，於是向當地有關部門反映情況。

周二（19日）晚，什邡市疾控中心對泳池進行突擊抽檢，採集了泳池水樣。翌日，委託的第三方機構對泳池水質進行了抽樣檢測。

同時，什邡市還成立由市文體廣旅局、市衛健局、市市場監管局等相關部門組成的工作專班，對涉事泳池展開調查，並責令其停業整頓，對泳池進行全面消殺。

經檢驗，樣本尿素和細菌總數兩項指標超過國家標準要求。市衛健局依據相關法規已對該游泳館進行立案查處。

截至目前，在發燒的兒童中，有21名檢測出腺病毒陽性，當局初步判斷這是由腺病毒引起的疾病。其中，部分兒童經治療已痊癒，16名兒童正在醫院接受治療，均為輕症。

據本港衞生署網站資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒，可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。其主要傳播途徑包括飛沫、直接接觸患者的口鼻分泌物或進食受污染的食物或食水傳播。