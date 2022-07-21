中疾控：Omicron非最後一個變種病毒　現有防控措施仍能有效應對

今日（21日），中國疾控中心病毒學首席專家董小平介紹，國內現有的防控措施，仍能有效應對Omicron BA.4和BA.5。

國家衛健委指出，近期全國多地報告本土聚集性疫情，防控形勢嚴峻複雜，Omicron BA.5亞分支已經成為全球主要流行株，中國外防輸入壓力不斷增大。



國務院聯防聯控機制新聞發布會上，董小平介紹，與Omicron 其他的進化分支相比，Omicron BA.4和BA.5傳播能力的確呈現傳播能力增強的現象。不過，國內現有的防控措施，仍能有效應對 BA.4和BA.5。

他指出，國內外專家均認為，現行的疫苗接種仍然有效，長者、患基礎疾病人士接種疫苗，特別是加強針的接種，仍是最為有效的預防措施。

他又提到，國內外大部分學者認為，新冠病毒的變異是長期存在，因此 Omicron 不太可能是最後一個變種病毒。

中疾控中心傳防處研究員王麗萍表示，若經流行病學調查，綜合風險研判，滿足以下條件，包括感染來源明確、傳播鏈清晰、未發生社區傳播，則無需對發生疫情的區域開展全員核酸檢測，重點對風險區域和有時空交集的風險人員展開核酸檢測；對於沒有疫情發生縣市區旗，全域實行常態化防控，無需劃定風險區域。

國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華介紹，7月份以來，全國的疫情總體上處於低水平波動狀態，近期少數地區疫情有所反彈，呈現多點散發、多地頻發的態勢，單日報告的本土疫情有所增加。

近一周，疫情波及21個省份78個地市，其中7個省份報告的感染者數超過百例。甘肅蘭州、廣西北海、河南駐馬店疫情仍處於進展階段，社會面傳播風險較大。暑期國內人員流動量加大，各地發生本土疫情的風險有所增加，全國疫情防控形勢依然嚴峻複雜。