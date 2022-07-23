疫情｜官方：領導人皆已打國產疫苗　接種不會引發白血病和糖尿病

國務院聯防聯控機制今日（23日）下午召開新聞發布會，會上介紹，近期本土疫情多點散發、多地頻發，防控形勢嚴峻複雜。疫苗方面，當局指現職黨和國家領導人都已完成了新冠疫苗接種，並指疫苗接種並不會引發白血病和糖尿病。



解放軍總醫院第五醫學中心感染病醫學部主任、中國科學院院士王福生介紹，新冠疫苗的接種，不會引起白血病和糖尿病的發生，也不會引起像部份網絡信息所言的導致腫瘤擴散或引起抗體依賴性增強等現象。臨床檢測和統計數據顯示，在新冠疫情發生前後的4年內，糖尿病和白血病的就診人數和住院的次數基本一致，並無顯著變化，這充分表明疫苗不會引起白血病和糖尿病。

據早前報道，微博上月傳出一封稱是來自「30省份患者」的公開信，信中稱他們在打完新冠疫苗後患上白血病，引發熱議並登上微博熱搜。

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根據網傳的這封公開信，這些患者在接種疫苗後，出現發燒、盜汗、咳嗽、頭痛、嘔吐、乏力、腹瀉、呼吸困難等症狀，後經醫院檢查，都患上急性白血病，年齡介乎3至70歲，分佈於一二線城市、縣城和農村，從事各行各業。

而他們接種的疫苗以科興為主，還包括北京生物、武漢生物、智飛生物、長春生物等。多數人是接種兩針後出現症狀，但也有一針或三針的。大多數發病是在接種幾日後。疾病類型主要是急性淋巴性白血病及急性骨髓性白血病。

另一方面，國家衛健委副主任曾益新提到，現職黨和國家領導人都已完成了新冠疫苗接種，而且接種的都是國產疫苗。這充分說明了領導人對疫情防控工作的高度重視、對國產的新冠疫苗高度信任。而包括土耳其、塞爾維亞、柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、沙特、約旦、印尼、秘魯、智利等在內的30多個國家的領導人也帶頭接種了中國產疫苗，這些情況都充分說明了國產疫苗得到國際社會的廣泛認可。

現職黨和國家領導人都已完成了新冠疫苗接種。圖為國家主席習近平在新疆石河子市考察調研。（新華社）

此外，據國家衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒介紹，世衛報告顯示，上周中國所在的西太平洋地區新增確診病例增加37%，屬全球增長最快的地區。Omicron BA.5亞分支已蔓延至全球100多個國家和地區，導致感染、住院和重症人數增加，外防輸入壓力不斷增大。他續指，近期本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，部分地區疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。

米鋒強調，要毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，地方發生疫情的，要因地因勢處置聚集性疫情，集中資源和力量快速撲滅，快速遏製本土疫情擴散蔓延；邊境地區、入境城市要嚴格落實外防輸入各項措施，嚴格閉環管理，堅決避免破防破環、疫情外溢；無疫情的地區則要繼續做好常態化防控工作，保持應急處置指揮體系高效運轉狀態。同時，要繼續做好新冠病毒疫苗接種。