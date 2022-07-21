疫情｜內地增826宗本土感染　上海兩區開展全員核酸篩查

國家衛健委公布，內地昨日（20日）新增826宗本土感染，大部分個案來自廣西及甘肅。



內地新增200宗確診病例，其中148宗為本土個案，包括廣西52宗，甘肅49宗，廣東18宗，四川16宗，安徽7宗，上海3宗，江西2宗，內蒙古1宗；其餘52宗為境外輸入病例。

同日，內地新增743宗無症狀感染，其中678宗為本土，包括甘肅314宗，廣西135宗，安徽77宗，河南76宗，四川28宗，天津、上海各14宗，吉林7宗，廣東6宗，江西5宗，重慶2宗；其餘65宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1615宗，累計報告確診病例228180宗，5226宗病亡。

上海兩區開展全員核酸篩查

上海昨日新增3宗本土確診病例和14宗無症狀感染，大部分感染者是在隔離管控中發現。

上海閔行區宣布，該區將於7月22日、24日繼續開展全區全員核酸篩查；浦東新區將於7月22日加密開展一次全域全員核酸篩查，並在23日繼續開展全域便民核酸採樣服務。

深圳新增22宗病例

廣東省新增23宗本土感染，除了1宗無症狀感染來自珠海，其餘個案均為深圳報告。

深圳市衛健委公布，其中11宗在隔離觀察的密接人員排查中發現，4宗在高風險區篩查中發現，2宗在中風險區篩查中發現，1宗是重點行業人員例行檢測中發現，3宗在重點人員篩查中發現，1宗在主動就診中發現。

上述個案中，有17宗診斷為確診病例，5宗診斷為無症狀感染者。患者大部分來自南山區及福田區，所有病患已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療，情況穩定。