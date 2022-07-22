疫情｜內地增880宗本土個案甘肅佔最多　上海寶山村居封閉管理

國家衛健委公布，內地昨日（21日）新增880宗新冠肺炎本土個案，大部分個案依舊來自甘肅及廣西。



新增175宗確診病例中，有106宗為本土病例，包括甘肅52宗，廣西21宗，廣東10宗，安徽8宗，四川6宗，重慶5宗，上海3宗，江西1宗；其餘69宗為境外輸入病例。

同日，內地新增836宗無症狀感染，其中774宗為本土，包括甘肅517宗，廣西132宗，安徽44宗，河南20宗，上海15宗，廣東13宗，四川13宗，天津10宗，江西4宗，雲南3宗，吉林2宗，重慶1宗；其餘62宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1684宗（其中重症病例8宗），累計報告確診病例228355宗，5226宗病亡。

上海寶山三天開展3次全區核酸 村居封閉管理

另外，上海寶山區新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨日通報，指為進一步鞏固疫情防控成果，定於即日至明日（23日）晚間開展3次全區核酸篩查，檢測結果出來前村居實行封閉管理，第二天需持24小時內核酸陰性證明出社區（有特殊情況的，經社區同意，可憑24小時內核酸採樣證明出社區）。區域內單位職工當日採樣結束後，可離開單位，點對點返回居住地，避免出入人員聚集的公共場所，第二天憑24小時內核酸陰性證明方可返崗上班。

當局請全區廣大市民積極配合街鎮和村居委安排，分批、分時段有序參加核酸篩查，村居、樓宇、園區、街面、各類場所等做到應檢盡檢，不漏一戶，不落一人。中高風險地區和實行臨時管控的地區按有關規定管理。