有片｜問天實驗艙發射成功　約需13小時完成對接中國太空站

長征五號B遙三運載火箭於今日（24日）下午2時許，在海南文昌航天發射場發射問天實驗艙，點火時間是下午2時22分22秒。

問天實驗艙與火箭成功分離並進入預定軌道，發射取得圓滿成功。後續，問天實驗艙將按照預定程序與中國太空站組合體進行交會對接，神十四乘組將進入問天艙工作。



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據央視報道，問天實驗艙與火箭分離後，將進行6次變軌，大約需要13個小時來完成交會對接。

綜合內媒《澎湃新聞》等報道，中國太空站總體構型是3個艙段，包括天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，整體呈T字構型。其中，天和核心艙已在2021年4月發射成功。問天實驗艙發射後，將與中國太空站進行對接，這也是中國太空站首次在有太空人的狀態下迎接航天器來訪。問天實驗艙將與天和核心艙完成前向對接，完成「一」字構型。

問天實驗艙與天和核心艙外形對比圖。

問天實驗艙軸全長17.9米，艙體最大直徑4.2米，發射質量23噸，由工作艙、氣閘艙、資源艙三部分組成，與天和核心艙相比，問天實驗艙更重、更大，具備更強的超萬瓦級的供電能力、千兆級的信息傳輸能力，是國內迄今為止發射的最大的單體航天器。

問天實驗艙。

問天實驗艙配置了與核心艙一樣的航天員生活設施，將來可以與核心艙一起，接受兩艘載人飛船輪換期間6名太空人的生活，若天和核心艙出現故障，問天實驗艙可以作為備份艙段對太空站進行控制。

迎來問天實驗艙後，身處太空的神舟十四號飛行乘組太空人將進入艙內啟動生命維持系統，完成科學實驗櫃的組裝，開展交叉科學實驗。此外，全新的太空授課也將在問天實驗艙開展，太空人還會擇機首次從問天實驗艙的出艙口出艙。