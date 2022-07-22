神舟十四號｜領先全國3萬人　港中學生獲航天員陳冬首封天宮回信

2022年4月起展開的「帶著我的夢想上天宮」活動，號召全國中小學生給中國航天員寫信，至今收到3萬多封信件，神舟十四號航天員陳冬發出首封「天宮」回信，並錄製影片朗讀回信內容。

領先全國3萬多人收到回信的，是香港培僑中學的中三學生陳蔓琳。



《鳳凰衛視》報道，陳曼琳在信中提到，其對於航天事業的關注、對太空人的了解。她也提到自己身為平凡人對未來的迷茫，「我也想知道你們在選擇自己要走的道路時是否感到過迷茫和疑惑、在面對挑戰時是否有過擔憂，又是如何面對和解決的呢？」

7月19日，擔當「天宮信使」的香港創新科技與工業局局長孫東將回信交到陳蔓琳的手上。正在太空執行任務的神舟十四號航天員陳冬在空間站錄製了長達15分鐘的影片，分享了陳蔓琳的信件，並回應了她在信中的困惑。

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陳冬指出自己也曾有迷茫和疲憊的時期，但夢想讓他堅持下來。他說，生活不是只有艷陽天，「你經歷的每一天，都是只屬於你的寶貴風景，都能夠讓你成為獨一無二的自己。」他並提到自己背後有不少航天工作者的奉獻，並用自己的追夢歷程鼓勵所有香港學生。

陳冬也在片中回憶，25年前他觀看香港回歸儀式時的激動，得知香港終於回到祖國懷抱所感到的驕傲與自豪，並講述其到香港參與回歸20周年的活動時，與香港青少年面對面交流的經歷，指香港學生得體的舉止談吐及活躍的思維都給他留下非常深刻的印象。

在現場發言中，創新科技與工業局局長孫東鼓勵香港學生，在創科道路上多想、多問，多參與科創活動，挑戰自己，多了解國家發展，拓闊眼光。隨着香港積極融入國家發展大局，香港的科研人才將有更多機會參與國家級科技任務。他深信，有了這群創科生力軍，香港必定能夠發展成為具有國際影響力的創科樞紐，為國家建設成為科技強國作出貢獻。