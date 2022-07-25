吳啊萍供奉日軍的玄奘寺曾陷訴訟糾紛虛報維修費　住持涉足商政界

南京玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯的牌位，供奉者「吳啊萍」涉犯尋釁滋事罪，已被警方刑事拘留。

近日，鳳凰網《風暴眼》起底了玄奘寺及前寺廟住持傳真法師的真實身分。



公開資料顯示，玄奘寺曾是南京市著名的青少年愛國主義教育基地，號稱為繼承玄奘大師民族精神，「教育今人，更激來者」。然而，玄奘寺並非佛門清淨地，其曾身陷民間借貸、拖欠工程款等多項民事訴訟糾紛，更將200萬（人民幣，下同）維修費虛報成3000萬，後因工程違規被政府強制停工。

除此之外，傳真法師亦身兼多個身份，除了擔任寺廟住持，他更是多家公司的大股東和法人，是多部電影的編劇和製片人，拍過兩部「抗日」題材的愛國主義電影，同時也是南京官場的「名流」人物。

玄奘寺曾陷訴訟糾紛

1942年2月，日軍在雨花台大報恩寺遺址附近修建神社，期間挖到「三藏塔」遺址，發現了供奉有玄奘大師的頂骨舍利的石函。1943年初，汪偽政府在九華山上建造一座磚塔，供奉玄奘大師的頂骨舍利，得名「三藏塔」。

2003年7月，南京棲霞寺監院傳真法師向市政府要求恢復原山上的小九華寺，更名為南京玄奘寺，並由其本人住持管理。

關於棲霞寺供奉舍利的故事，隨即由傳真法師聯繫影視企業出品為電影。他以影片出品人的身份，與南京精匯科技文化有限公司合作拍攝《棲霞寺1937》，但雙方最終因經費帳目不明為由打官司，公映6年經歷5場訴訟，爭議不斷。

電影《棲霞寺1937》，傳真法師為電影製片人。（百度百科）

虛報維修費

2018年2月，南京玄奘寺與深圳市成輝投資擔保有限公司（下稱深圳成輝）因建設工程合同糾紛鬧上法庭，此案被不少人質疑是玄奘寺借維修之名「侵吞公款」。

2011年3月24日，南京市民族宗教事務局向南京市政府發出《關於給予南京九華山山體和羅漢洞維修資金的請示》，主要內容是玄奘寺決定對寺內山體和山洞進行維修利用，約需3700萬元，請南京市政府給予資金支持。南京市玄武區發展和改革局批覆項目，評定總投資僅約200萬元，且由玄奘寺自行籌措。

2014年，深圳成輝與玄奘寺簽訂《南京市九華山公園玄奘寺項目投資協議》，約定雙方共同投資開發玄奘寺修復擴建裝修項目。玄奘寺承諾該項目由南京市有關政府部門立項批准，手續合法合規，一期山洞維修裝飾項目暫定金額3000萬元，並約定違約金條款及其他事項。

然而，深圳成輝按約於2014年9月29日將首期投資款300萬元（此款作為工程保證金）支付給玄奘寺後，由於方案未獲住建部認可，審批手續無法順利完成，被告承諾的寺院修復擴建項目無法繼續實施，導致合同終止。最終，法院要求玄奘寺於限期內返還150萬保證金予深圳成輝。

玄奘寺身陷民間借貸、拖欠工程款等多項民事訴訟糾紛。（影片截圖）

住持涉足影視養老旅行等商界版圖

公開資料顯示，傳真法師法號正宏，俗名李義將，生於1968年，安徽潁上人。除了「和尚」的身份外，傳真還是多家公司的大股東和法人。

天眼查信息顯示，目前傳真擔任了三家公司的法人、控股股東以及執行董事，公司的經營範圍包括養老服務；會務服務；日用百貨銷售；旅遊服務；學術研究；文化交流；影視製作、發行；佛教文化用品開發與經營等。惟上述三家公司的實繳資本和參保人數皆為0。

傳真還擔任安徽省潁上縣大河灣糧油食品有限公司的監事，南京三藏精匯文化傳媒有限公司和南京誠之堂投資顧問有限公司禪那文化傳播分公司的法人（皆已註銷）。其中，大河灣糧油食品公司曾因金融借款合同糾紛，被安徽潁上農村商業銀行股份有限公司起訴。

南京三藏文化傳媒有限公司曾出品過兩套電影，分別為《三藏塔1942》和《棲霞寺1937》，而傳真法師是電影的編劇和製片人。上述兩套電影的主題均講述中國僧人、民間俠士、愛國學生等民間人士與日本侵略者鬥智斗勇，保護國寶以及難民的故事。

除了開公司、拍電影外，傳真法師亦曾經擔任南京市政協委員、江蘇省佛教協會理事、南京市青聯常委、南京市佛教協會副會長等，他更非常樂於和官員打交道，南京市的許多官員包括一些落馬高官，都曾與傳真法師有過交集。

傳真法師。（觀察者網）

「吳啊萍」現身另一寺院功德榜？

在事件持續發酵之際，網上傳出在南京另一座寺廟的功德碑上也發現「吳阿萍」的名字。

消息稱，出現「吳阿萍」名字的寺廟是位於南京市的古爿陽明仙公廟，在該寺廟的「重建捐資功德榜」上，吳阿萍捐款15000元，位列功德榜第二位。惟有關說法未經證實，有網民亦提出質疑，指出功德榜上的「吳阿萍」與供奉日本戰犯的「吳啊萍」，名字的寫法不同，一個為「阿」，另一個為「啊」。