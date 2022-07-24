供奉日軍的吳啊萍被刑拘　31歲曾任護士稱噩夢纏身：盼能解冤釋結

內地網民7月21日發片稱今年2月於南京玄奘寺發現寺內供奉南京大屠殺戰犯的牌位，事件引起熱議，南京市委市政府迅速成立調查組。24日調查組稱供奉者「吳啊萍」涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。據了解吳阿萍今年31歲曾任護士，後辭職入廟當居士。



吳啊萍表示，自己到南京後瞭解到侵華日軍戰犯的暴行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生通過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法。



官方調查稱，在玄奘寺供奉侵華日軍戰犯牌位者為吳啊萍（女，1990年9月生，大學學歷，無曾用名），自幼在原籍福建晉江生活，2000年遷至南京隨父母生活，2009年到北京某醫學院就讀，2013年進入南京某醫院從事護理工作，2019年9月辭職去五台山某寺廟當居士，7月22日被南京市公安機關依法立案調查。

2017年12月18日，吳啊萍到玄奘寺要求供奉牌位，並在登記表上填寫「松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人明妮·魏特琳）」6人名字。

當值僧人曾詢問被供奉者是其親屬還是朋友，吳啊萍謊稱是其朋友。寺廟後按照每個牌位每年100元標准、供奉5年共收費3000元，靈松開具了收據，註明供奉時間「2018—2022」，隨後在黃色牌位紙（9×4釐米）上寫下標注「友」字的6人名字和「吳啊萍」落款，塑封後擺放於地藏殿的「往生蓮位」區第15排7—12號位，距地面高度約3米。

此前內地網民懷疑「吳啊萍」是精日組織或團體所為。調查組強調，吳啊萍供奉侵華日軍戰犯牌位屬個人行為，未發現其受人指使或與他人共謀的情況。

據吳啊萍供述，她到南京後瞭解到侵華日軍戰犯的暴行，知道松井石根等5名戰犯的罪行，遂產生心理陰影，長期被噩夢纏繞；在接觸佛教後，產生了通過供奉5名侵華日軍戰犯「解冤釋結」、「脫離苦難」的錯誤想法；同時瞭解到美國傳教士魏特琳女士在侵華日軍南京大屠殺期間保護女性的善舉，因受戰爭刺激，回國後在家中自殺，想通過供奉幫著魏特琳女士解脫。

吳啊萍表示，2017年3月以來，她曾因失眠、焦慮等症狀，先後3次到醫院就診，並服用鎮靜催眠藥物。

調查組表示，吳啊萍出於自己對因果釋結的錯誤認知和自私自利的動機，在明知5名被供奉者為侵華日軍戰犯的情況下，仍出資在宗教活動場所為其設置牌位，嚴重違背佛教揚善懲惡的教義教規，嚴重破壞公共秩序，嚴重傷害民族感情，造成惡劣社會影響，涉嫌犯尋釁滋事罪，已被公安機關刑事拘留，案件正在進一步審理中。

據了解，玄奘寺因對被供奉者身份沒有進行核查，根據《宗教事務條例》相關規定，南京市玄武區民宗局已責令玄奘寺進行整頓，並已撤換傳真玄奘寺主要負責人職務，此外多名官員也因此事遭處分。

調查組稱，南京見證了中華民族從沉淪中奮起的苦難與輝煌，「對挑釁歷史定論、挑戰民族大義的行為，我們堅決依法嚴懲，以實際行動守護歷史記憶，捍衛民族尊嚴，維護和平正義。」