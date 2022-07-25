供奉日軍戰犯　吳啊萍受審畫面公開：向全國人民致歉願受法律制裁

近日，內地傳出南京玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯的牌位，供奉者「吳啊萍」涉犯尋釁滋事罪，已被警方刑事拘留。

南京廣播電視台公開吳啊萍受審畫面。在片中，吳啊萍向全國人民致歉，並稱自己願受法律制裁；南京玄奘寺前住持傳真亦就事件致歉，「我非常慚愧，我真誠地向全國人民道歉」。



南京廣播電視台公開警方突審吳啊萍的畫面。吳啊萍表示，當時在工作上、生活上壓力特別大，晚上經常睡不着覺，長期發噩夢，只能依靠食安眠藥讓自己入睡。同時，自己正在閱讀有關南京大屠殺的相關書籍，後來發噩夢時夢見幾個人，包括松井石根、谷壽夫、野田毅、田中軍吉、向井敏明、華群（美國人明妮·魏特琳），遂以為他們的鬼魂纏繞自己。

吳啊萍被刑拘後表示，特別想向所有被自己傷害的人道歉，不知道做什麼能夠彌補，自己願意接受法律任何制裁。

此外，南京廣播電視台亦就事件訪問玄奘寺前住持傳真。傳真坦言，得知供奉牌位有問題後，他要求寺內所有人嚴禁外傳，一直未向主管部門報告，亦沒有向公安部門報案，認為自己犯下了不可饒恕的錯誤，向全國人民造成巨大傷害。

南京市委市政府調查組昨晚（24日）通報，提到2017年接待吳啊萍供奉的當值僧人為靈松。《東方網》報道，在南京玄奘寺的社交帳號中，曾多次提及靈松，其經常以玄奘寺代表的身份出席社會活動，在寺內則負責為他人供燈祈福等業務。

玄奘寺前住持傳真曾撰文稱靈松為其徒弟，並提到靈松曾未經住持同意，私自駕駛寺廟車輛外出，交通肇事駕車撞死人後獲刑2年。

據悉，南京市有關部門正對玄奘寺及相關人員其他問題線索，依法依規作進一步調查處理。