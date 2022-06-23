唐山打人｜主嫌拖欠房貸被恢復執行50萬　曝曾在澳門當「疊碼仔」

河北唐山燒烤店圍毆事件主要疑犯因陳繼志拖欠房貸，近日被法院恢復執行50萬餘元（人民幣．下同）。其黑歷史又進一步經內媒曝光，據報道，陳早年曾在澳門賭場當過「疊碼仔」。



天眼查App顯示，陳繼志、蘭某於近日被唐山市中級人民法院恢復執行，執行標的50.58萬餘元，關聯案件涉及兩人與中國建設銀行股份有限公司唐山分行的金融借款合同糾紛。此前判決文書顯示，原告建行唐山分行訴稱，陳繼志、蘭某於2016年9月9日與原告簽訂個人住房借款合同，同月13日，原告向兩被告發放貸款50萬元，兩被告承諾以新購唐山市路北區興源里玫瑰莊園4-2702房產為貸款提供抵押擔保。自2018年6月，兩被告沒有履行借款合同內容，沒有按時還款。

蘭某辯稱，其與陳繼志已分居很長時間，房子之前是陳的父母居住，後由陳本人居住，其沒有住過，並無法與陳取得聯繫，因此沒有義務替對方還款。陳未作答辯。最終，法院判陳繼志、蘭某償還建行唐山分行貸款本金、利息、罰息合計49.7萬餘元。

天眼查顯示，2020年11月，陳繼志夫婦因該案被列為被執行人，執行標的50.58萬餘元。今年6月14日，兩人被恢復執行。

另一方面，《中國新聞周刊》揭露陳繼志早前曾做過水產生意，惟並不成功。據報他在唐山有兩家關聯的公司，均成立於2016年，其中唐山韻弘水產品養殖有限責任公司由其全資持股，註冊地址在路北區華巖北路55號，但在去年3月25日被吊銷執照。他還擔任唐山市異域風情文化傳媒有限公司股東，持股30％。該公司註冊地址為路北區鷺港小區102-2，在2019年至2021年4次因未依照規定公示年度報告被列入經營異常名錄。目前，在上述註冊地址，均已找不到相關公司的蹤影。

此外，陳繼志還被揭曾在澳門賭場當過俗稱的「疊碼仔」，專門為賭場介紹新客人。而據唐山市政法系統的張曉東透露，陳並沒有外界所傳聞的那麼有錢，在他歸案後，警方調查發現他通過一些小額貸款公司，欠了大量高息貸款。