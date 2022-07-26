佩洛西傳訪台　鄭永年：美國打可進可退的如意算盤　非常考驗中國

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西）盛傳8月訪台，目前她仍然拒絕證實有關消息，但北京方面連日表明反對，強調會嚴陣以待。

香港中文大學（深圳）教授、前海國際事務研究院院長鄭永年接受官媒《環球時報》採訪時表示，在佩洛西訪台與否的問題上，美國打的是一個可進可退的如意算盤，這非常考驗中國的政治智慧和勇氣。



鄭永年表示，美國政客近期一系列涉台言行有美國中期選舉等政治利益考量，但這不是唯一的理由，他們的訪台計劃也絕非心血來潮，「這顯示出，儘管內部意見有分化，但美國政界在台灣問題上已經沒有底限」。

鄭永年稱，美國近期在台海問題上的種種動作還基於一個判斷，即認為「中國一定會在美國處在相對衰弱的時候武力解決台灣問題」。在這一判斷的基礎上，華盛頓試圖通過一系列動作向中國顯示出「美國並未忘記亞太」的態度，也向地區其他盟友傳遞「華盛頓可以照顧他們的利益」的信號，這本質上是一種虛張聲勢。

鄭永年分析稱，借佩洛西的計劃，美國可能在打這樣一個算盤：如果中國對此反應很弱，當然對美國有利；如果中國反應很強，在美國國內民粹情緒和反華情緒高漲的大環境下，則可以證明他們對中國的判斷是正確的，對民主黨的國內政治議程也有利；如果中美兩國甚至因此發生小規模衝突，華盛頓剛好可藉此機會將正在推動中的「亞洲版北約」正式化。

鄭永年表示，美國打的是一個可進可退的如意算盤，這非常考驗中國的政治智慧和勇氣。

「在這個問題上，中國要有真動作」

鄭永年又認為，「在這個問題上，中國要有真動作」。鄭永年舉例稱，比如北京早些時候已經宣布台海不存在「海峽中線」，那麼就可以再進一步，派軍機「護送」佩洛西的飛機進台灣，並同時開展演習。不過鄭永年又強調，「中國要非常堅決地鬥，但要避免發生公開衝突」。

中國社科院美國問題專家呂祥則認為，一旦佩洛西成行，即意味著美國人聲稱的「兩岸現狀」已被改變，接下來的「遊戲規則」也會發生很大改變，相信中國空軍跨越台灣進行低空偵查等會成為常態化的安全措施，華盛頓也應對此做好準備。