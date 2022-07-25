蓬佩奧願與佩洛西訪台：中國禁入境，台沒有　環時批評：一同竄訪

佩洛西據報可能8月訪問台灣，恐造成美中關係緊張。多位眾議員近日接連鼓勵佩洛西訪台，蓬佩奧今（25）日也表示願與佩洛西同行。



美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在推特上標記美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）的帳號，並寫說「我會跟你去。我在中國被禁（入境），但在熱愛自由的台灣沒有，到時見！」

台灣外交部發言人歐江安22日曾表示，目前沒有接獲蓬佩奧擬於9月再度訪台一事相關訊息，也沒有評論。外交部一向樂見美國友人來台交流，如果有相關進展，會適時對外說明。

蓬佩奧今年3月曾與夫人蘇珊（Susan Pompeo）、前國務院中國政策首席顧問余茂春一行12人來台訪問。有報道指，台灣政府向蓬佩奧提供15萬美元（約合117萬港元）贊助出訪。台灣行政院長蘇貞昌3月5日回應說：「美國卸任的相關政治人物或各界人物出訪，都有一定的作業規定，都依相關規定進行。」

.@SpeakerPelosi. Nancy, I'll go with you. I'm banned in China, but not freedom-loving Taiwan. See you there! — Mike Pompeo (@mikepompeo) July 24, 2022

外交部：訪台衝擊中美關係，將予以反制

外交部發言人汪文斌在21日的記者會上表示，中方已多次表明堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴正立場。美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美方在台灣問題上的承諾。如佩洛西眾議長訪台，將嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

他強調，「如果美方一意孤行，中方必將採取有力措施予以堅決應對和反制。我們說到做到。」

外交部長王毅（右）於2018年6月14 日在北京人民大會堂舉行的新聞發布會上與時任美國國務卿蓬佩奧（左）握手。（Getty Images）

環球時報：竄訪台灣

官方媒體《環球時報》發文《蓬佩奧宣稱要和佩洛西一同竄訪台灣，中方已多次表明嚴正立場！》表示，中方已多次就「佩洛西訪台計劃」公開表示，如果美方一意孤行，必將採取「堅決有力措施」。

美國總統拜登於2021年11月15日在華盛頓特區的白宮羅斯福廳參加與國家主席習近平的視像會議。（Getty Images）

文章提到，中國外交部發言人2021年1月21日宣布中方對蓬佩奧等人實施制裁。過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。

文章稱，中方決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括特朗普政府中的蓬佩奧及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。