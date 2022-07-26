佩洛西傳訪台　胡錫進：一旦發生海上衝突　美航母編隊將被消滅

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西）盛傳8月訪台，目前她仍然拒絕證實有關消息，但北京方面連日表明反對，強調會嚴陣以待。

官媒《環球時報》前任總編輯、現任特約評論員胡錫進25日（周一）發文稱，佩洛西訪台將製造中美的「狹路相逢」，解放軍將出師有名，是對台灣軍事控制的契機。一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。



胡錫進的文章稱，佩洛西的訪台計劃的確製造了一次「狹路相逢」，但是道義在中方這邊，中方為捍衛主權不惜代價的意志對美方處於上風，而且中方的力量和戰術準備也遠比美國的充分，所以現在中方在氣勢上是壓著美方的，美方看不到中方可能後退的任何跡象。現在的情況是，如果華盛頓放水讓佩洛西訪問台灣，他們就必須準備迎接一場高強度的台海局勢和中美關係危機。

文章又稱，中方一定會採取行動打擊佩洛西的訪問，壓倒該訪問一旦被執行所產生的影響。而最直接、有效的辦法就是封鎖進出台灣的空域，或者派解放軍戰機飛到台灣上空去，以此宣示對台灣的主權，把佩洛西此訪變成解放軍升級對台灣軍事控制的契機。

文章稱，由於這一次佩洛西挑釁在先，全世界對此看得清清楚楚，解放軍將出師有名，美國動員西方在這場危機中支持它對抗中方、操弄國際輿論抹黑中方將大大增加難度。

文章最後稱，如果台軍膽敢向隨佩洛西座機或單獨飛入台灣上空的解放軍戰機開火，必將遭到解放軍壓倒性的火力報復，那將意味著台海戰爭的提前到來。如果美軍航母此時挑釁性靠近台灣，解放軍一定會派出足夠的軍事力量與其對峙，岸基導彈也會對美國軍艦實施瞄準。一旦中美發生海上衝突，美國航母編隊將被消滅。