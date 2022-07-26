印尼總統佐科維多多訪華　內地學者：發展中大國協作打破美國圍堵

印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）7月25日至26日訪問中國，有內地專家分析稱，佐科維多多訪華反映中國與印尼全面戰略夥伴關係進入新階段，雙方政治互信達到新高度。

也有專家稱，美國意圖圍堵中國，在這一背景下，發展中大國的團結協作具有非常重要的意義。



根據中國外交部的介紹，佐科維多多此次訪華創造了兩個「第一」：佐科維多多是北京冬奧會後首位訪華的外國元首，中國也是佐科維多多疫後首次東亞之行的首站，這充分體現了兩國對雙方關係的高度重視。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平分析稱，中國外交部突出的兩個「第一」體現了中國與印尼全面戰略夥伴關係進入新階段，是兩國關係更趨成熟的重要標誌。

許利平稱，這具體表現在雙方政治互信達到新高度。兩國最高領導人曾多次會晤，新冠疫情發生以來6次通話，中國國務委員兼外長王毅本月早些時候也剛剛訪問印尼。

許利平稱，兩國在經貿合作也實現從量到質的突破。在數量上，佐科維多多執政8年來，兩國貿易額翻倍，從不足500億美元到如今突破千億美元。質量上，共建「一帶一路」邁向更高質量和可持續發展。中國高鐵「走出去」第一單雅萬高鐵即將鋪軌通車具有標誌性意義

許利平還稱，兩國關係已從傳統政治、經濟、人文「三駕馬車」轉向「四輪驅動」（增加「海上合作」）的新格局。

印尼總統佐科維多多（左）2022年7月26日在北京會見中國國家主席習近平（FB@Presiden Joko Widodo）

許利平又指出，世界進入動盪變革期，特別是地緣政治博弈日趨激烈，俄烏衝突未息，導致糧食、能源危機凸顯，衝擊廣大新興經濟體和發展中國家，甚至連G20峰會都被西方反俄情緒「綁架」，面臨分裂危險。中國、印尼作為第一大、第三大發展中國家，又是今年兩大機制（金磚國家領導人會晤和G20領導人峰會）的主辦方，在確保兩大機制平穩運行以應對危機、促進疫後經濟復甦、維護發展中國家權益等方面，肩負重要責任和使命。為此，兩國領導人需要加強協調溝通，共同籌劃危機應對之道。

廣東外語外貿大學國際關係學院院長周方銀則分析稱，疫情發生以來，中國鮮有開展線下元首外交，此次以主場外交的方式與東南亞大國領導人舉行峰會或許釋放出一個重要信號——未來元首外交可能會逐步恢復正常，變得頻繁起來。

為動蕩的國際形勢注入穩定性

周方銀又稱，當下美國意圖籠絡其他國家一起圍堵中國。在這一背景下，發展中大國的團結協作具有非常重要的意義。周方銀說：「雙方越加強團結協作，攜手共同發展，發展中國家在國際上的影響力、話語權就越大，這樣就能形成正向循環，從而為動蕩的國際形勢注入穩定性，打破美國出於政治目的推動的供應鏈轉向、高科技圍堵等圖謀，有利於世界和平穩定發展」。