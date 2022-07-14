美經濟學家：窮國應學中國脫貧　美國人少教育平庸「非超級大國」

國際知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）接受官媒《環球時報》專訪表示，美國不是超級大國，很多美國人只能接受平庸教育；美國應該推動中美兩國合作，不應只會在新疆香港問題上指責和大聲吼叫。他建議，貧窮但希望奮勇直追的國家，應該採用中國模式從貧困走向繁榮。



曾任三屆聯合國秘書長之特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任薩克斯表示，中國過去10年已發展為尖端科技領導者，展現終結絕對貧困是可能。上世紀70年代末改革開放前，大多數中國人還生活在農村地區，但到2021年，極端貧困已經被完全消除，人民生活水平提高。

他提到，中國脫貧成功的關鍵是在人力資本、基礎設施和商業資本方面的高投資率，長期規劃和市場力量的結合，對外開放，吸引大量的商業資本和企業。他建議，較貧困國家應 借鑑脫貧經驗，採取中國模式，從貧困走向繁榮。

中國發展方面，他建議中國應大力投資教育，不斷發展和創新尖端科技，致力可持續發展領域技術研發，比如電動車和光伏、可再生能源、5G、新材料科學等。

他分析，隨著不斷量基礎研究開發，商業發展創新，中國將繼續在工業、製造業以及新興服務業領域處於世界領先地位，成為可持續發展轉型的領導者。

中國士兵在2014年10月27日在北京的紫禁城外的天安門門前站崗。（Getty Images）

薩克斯：美國是超級大國是誤解

薩克斯提到，美國從二戰後一直在技術和經濟領域享有世界主導地位，以至於它逐漸把自己視為全球領導者。1991年蘇聯解體時，美國更認為自己是世界上唯一的超級大國。

他稱，美國是超級大國是一個誤解，沒有任何一個國家，尤其是一個人口僅佔世界總人口4.2%的國家，可以理所當然地認為自己是全世界的領導者。

他分析，在過去幾十年裡，「美國模式」已經失靈，不平等現象正飆升，很大一部份美國人只能接受質量平庸的教育，能源轉型也因為石化行業既得利益者阻撓而停擺。此外，美國正在轉向內向化和保護主義，在商業和投資也是如此，這對美國未來是不幸。

他指，自認為是「全世界領導者」的想法傲慢又錯誤。世界需要多元化、多極。世界治理不取決於某一個國家的決定或其主導地位，而是需要遵循國際法，尤其是《聯合國憲章》。當今世界，衝突很容易帶來毀滅性結果，會導致不可估量的破壞和生命損失，需要合作，也需要相互理解。

：支持特朗普的抗議者於 2021 年 1 月 6 日聚集在華盛頓特區的美國國會大廈前。（Getty Images）

他指，美中存在巨大誤解，美國有關「民主國家」對抗「專制國家」的想法是錯誤。美國政客一直在推動詆譭中國的運動，並試圖建立反華聯盟是錯誤而危險的想法。美國政府需採取更多合作的新政策。

他認為，人權問題應該在聯合國框架下被認真討論和系統性地處理，這才是最佳的解決方式。指責和大聲吼叫沒有任何幫助。《世界人權宣言》是應當遵循的國際文件。

他批評，美國不應在沒有證據的情況下指控中國在新疆實行「種族滅絕」，在香港實施國安法、改變選舉制度破壞香港高度自治。

2020年12月12日，《蘋果日報》創始人黎智英離開荔枝角接待中心的警衛被戴上手銬並護送，被指控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，最高可判處無期徒刑。（Getty Imaes）

薩克斯獲唐獎「永續發展獎」殊榮

2022唐獎永續發展獎得主、聯合國永續發展解決方案網路(SDSN)主席薩克斯，1954年出生於美國密西根州底特律，於哈佛大學完成經濟學的學士、碩士及博士學位，1980年拿到博士後不到4年時間就成為哈佛大學的正教授。曾任哥倫比亞大學地球學院主任。一生獲獎無數，並於世界各地獲頒38個榮譽博士學位。

他在不少領域有開創性的研究成果，針對複雜且具挑戰性的議題，包括債務危機、惡性通膨、計畫經濟過渡到市場經濟、減少貧窮及對抗人為氣候變遷等，提出果敢及有效的策略，廣為人知。身為國際知名的經濟發展、總體經濟及對抗貧窮的專家，薩克斯曾對幾個面對複雜經濟挑戰的國家，提出諮詢建議，

2022年「東方諾貝爾獎」唐獎頒發「永續發展獎」給薩克斯，肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。