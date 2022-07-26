汪洋：否認九二共識會將台灣推向災難深淵　陸委會：從未有共識

「九二共識」30周年座談會26日（周二）在人民大會堂舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋表示，「九二共識」明確了兩岸關係的根本性質，奠定了兩岸關係發展的政治基礎。堅持「九二共識」，贊成一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣民眾就能受益；否認「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，損害台灣民眾切身利益。



汪洋指出，30年前，兩岸中國人選擇以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作，達成了各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的「九二共識」，其核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。這一過程和內容均有明確的文件和文字記錄，任何人、任何勢力都否定不了、歪曲不了。

汪洋強調，堅持「九二共識」體現的是對兩岸民意的尊重，維護的是兩岸同胞的利益，捍衛的是兩岸關係和平發展的成果。陸方願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，願在一個中國原則基礎上，同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通、民主協商。

汪洋稱，「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。台灣當局拒不承認「九二共識」，一些國家縱容鼓動「台獨」分裂勢力滋事挑釁，發展下去只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣民眾帶來深重禍害。任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

陸委會：兩岸在政治主張上從未達成任何共識

台媒《聯合報》報道指，台灣陸委會同日回應稱，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。

陸委會指，台政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主，兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。

陸委會強調，「中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，其當局定義『一個中國原則』的『九二共識』，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質」。陸委會稱，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑，陸委會呼籲中共當局，「應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對『四個堅持』的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往」。