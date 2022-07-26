漢光演習｜蔡英文登艦視導實彈操演　解放軍兩船艦外海現蹤

台灣漢光38號演習進入第2天之際，中央社報道指出，解放軍船艦連續2天在花蓮縣及台東縣外海現蹤，水聲監聽船「天璣星」和飛彈護衛艦「黃岡」，於周二（26日）上午出現在台東綠島鄉外海。另一方面，演習的重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈」登場，總統蔡英文登艦視導。



軍方人士表示，「黃岡」上午7時在綠島東南方41浬出現並往南航行，「天璣星」則在上午8時在綠島東北方45浬出現，往東南航行。台國防部表示，台海周邊動態，台軍運用聯合情監偵手段，都能有效掌握、適切應處。

解放軍水聲監聽船「天璣星」和導彈護衛艦「黃岡」（圖）出現在台東綠島鄉外海。（日本防衛省統合幕僚監部）

軍方人士又指，在周一（25日），上午8時30分監控到美國運輸艦在台東蘭嶼鄉東南方53浬出現，往南航行；10時解放軍導彈驅逐艦在蘭嶼外海48浬出現，由南往東北航行。下午3時日本護衛艦在花蓮港外35浬往東南航行，解放軍導彈驅逐艦半小時後在蘭嶼東方50浬往北航行；4時解放軍水聲監聽船在綠島東北方55浬滯留。

另一方面，漢光演習重頭戲「海軍聯合截擊作戰實彈操演」周二上午登場，共20艘艦艇、15架次戰機於宜蘭縣蘇澳鎮外海參演，海軍與海巡首度在公開場合聯合操演，分別實射標準一型防空飛彈及鎮海火箭彈。蔡英文上午登上基隆軍艦（DDG-1801），出港校閱海空軍聯合作戰演練的全程實況。

登艦後，蔡英文先是聽取168艦隊副艦隊長陳明峯戰場簡報，之後水面作戰支隊出港執行任務，包括蘇澳港要港防空作戰、反水雷作戰、艦隊防空作戰、海空聯合反潛、制空作戰等。操演結束後，蔡發表廣播談話，稱官兵們精實的操演，展現了軍隊保家衛國的能力和決心，「我們一起繼續努力守護家園。Good Job」。