漢光演習｜解放軍無人機現蹤花蓮外海　台國防部：適切應處

台灣漢光38號演習登場之際，解放軍一架TB-001偵打一體無人機昨日（25日）於花蓮外海空域來回飛行。台國防部今日（26日）表示，軍方運用聯合情監偵系統都能有效掌握，並適切應處，有信心及能力確保國家安全。



昨晚，日本防衛省統合幕僚監部揭露解放軍一架攻擊、偵查兩用的TB-001無人機通過宮古海峽、日本沖繩群島以南空域，隨即於台灣花蓮東方外圍空域來回飛行，航空自衛隊南西航空方面隊緊急派遣戰機起飛監控。

由於正值台灣漢光演習期間，事件引起外界關注。對此，台國防部發言人孫立方少將表示，對於台海周邊的解放軍機艦動態，台軍運用聯合情監偵系統都能有效掌握，並適切應處，有信心及能力確保國家安全。

今日，漢光演習進入第2天，台軍20艘艦艇、15架次戰機於宜蘭蘇澳外海舉行「海軍聯合截擊作戰實彈操演」，海軍、海巡首度公開聯合操演，分別實射標準一型防空飛彈與鎮海火箭彈。總統蔡英文並登上基隆級導向飛彈驅逐艦基隆艦校閱演習。

另外，上周外媒引述消息指美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）打算於下月訪問台灣。報道更引述知情人士指中方私底下向美方警告，中方有可能對佩洛西訪台作軍事回應。北京方面則連日表明反對，強調會「嚴陣以待」。