一箭六星｜為中國運載能力最大固體運載火箭　力箭一號首飛成功

今日（27日）中午，力箭一號運載火箭在酒泉衛星發射中心成功首飛，採用「一箭六星」方式，順利將六顆衛星送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

力箭一號是中國科學院自主研製的一型固體運載火箭，起飛重量135噸，是中國當前最大的固體運載火箭。



今日（27日）中午，力箭一號運載火箭在酒泉衛星發射中心成功首飛，採用「一箭六星」方式，順利將六顆衛星送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（《北京日報》）

綜合內媒《北京日報》等報道指，力箭一號為四級固體運載火箭，起飛重量135噸，起飛推力200噸，總長30米，芯級直徑2.65米，首飛狀態整流罩直徑2.65米，500公里太陽同步軌道運載能力1500公斤。

中國科學院表示，力箭一號具有運載能力大、入軌精度高、固有可靠性高、響應速度快、發射效率高、保障要求低、發射成本低、使用靈活便捷、環境適應性好等一系列突出優點，適用於中/小衛星載荷的中/低軌低成本快速組網發射。

圖為「力箭一號」去年進行試驗的情況。（中新社）

本次發射任務共搭載六顆衛星，分別是中國科學院微小衛星創新研究院研製的空間新技術試驗衛星、軌道大氣密度探測試驗衛星、低軌道量子密鑰分發試驗衛星、電磁組裝試驗雙星，以及上海航天空間技術有限公司研製的南粵科學星。其中，空間新技術試驗衛星是可通用、可擴展、快速響應的空間新技術試驗衛星平台，將開展新型太空科學載荷的實驗。