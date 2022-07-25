神舟十四號航天員順利進入問天實驗艙　為何交會對接歷時13小時？

中國載人航天工程辦公室消息，今日（25日）凌晨3時13分，問天實驗艙成功與天和核心艙組合體交會對接；上午10時03分，神舟十四號航天員成功開啟問天實驗艙艙門，順利進入實驗艙，為中國航天員首次在軌進入科學實驗艙。



中國載人航天工程辦公室消息，今日上午10時03分，神舟十四號航天員乘組成功開啟問天實驗艙艙門，順利進入問天實驗艙。隨後，航天員將按計劃開展組合體姿態融合控制、小機械臂爬行和大小臂組合測試等在軌工作，並利用問天艙氣閘艙和小機械臂進行航天員出艙活動。

交會對接時間比以往多一倍？

長征五號B遙三運載火箭，昨日（24日）下午2時22分在海南文昌航天發射場發射問天實驗艙，歷時近13小時後，問天實驗艙成功與天和核心艙組合體交會對接。與以往相比，無論是神舟載人飛船抑或天舟貨運飛船，交會對接天和核心艙的時間均約6.5個小時，但此次問天實驗艙用時幾乎比平時多一倍。

事實上，這與問天實驗艙的重量有關。神舟載人飛船發射重量約7.8噸，天舟貨運飛船的發射重量只有13.5噸，兩者好比小汽車和小貨車。然而，問天實驗艙加上攜帶的燃料，發射重量多達23噸，相當於一輛大貨車，因此問天實驗艙的行駛速度較慢，剎車和製動過程也要更長時間。

神舟十四號航天員成功開啟問天實驗艙艙門，順利進入實驗艙。（微信公眾號＠中國載人航天）

實驗艙比核心艙多一個舷窗

作為中國太空站主要的科學實驗場地之一，問天實驗艙配備8個實驗機櫃和22個艙外載荷適配器，整個太空站的一期工程，實驗機櫃數量將達到25個。相比國際太空站以更大的體型和更多的艙段，只安裝了31個實驗機櫃。若加上二期工程，中國太空站的實驗機櫃數量將遠超國際太空站。

天和核心艙只有5個舷窗數量，而問天實驗艙則有6個，多出的舷窗設置於氣閘艙艙門上。此設計是由於問天實驗艙的出艙口朝向地球，是拍攝地球的最佳位置，因此多出的舷窗，一定程度上起到與國際太空站穹頂艙（Cupola）的同等作用。值得一提的是，在地面備份艙上，問天實驗艙的氣閘艙艙門上並無設置舷窗，說明實驗艙的最終設計曾作出部分修改和優化。

實驗艙也設睡眠區

問天實驗艙設有3個睡眠區，每個睡眠區配備一個舷窗，但與天和核心艙的臥式佈置不同，實驗艙的睡眠區呈環形佈置，兩個在側面，另一個在天花板，洗手間可能設在地板上，佈局類似國際太空站美國的和諧號節點艙。

問天實驗艙內將布置大量實驗機櫃，大眾憂慮設備長時間運作，或會產生大量噪音，令航天員難以在密閉空間長期逗留或睡覺。事實上，問天實驗艙通過金屬橡膠隔震設計等技術，能夠將艙內噪音控制在60分貝以內，航天員基本聽不到噪音。