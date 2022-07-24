問天實驗艙配備內地最大太陽翼　助中國太空站實現「能源自由」

長征五號B遙三運載火箭於24日（周日）下午2時許，在海南文昌航天發射場發射問天實驗艙，問天實驗艙與火箭成功分離並進入預定軌道，發射取得圓滿成功。問天實驗艙將與中國太空站組合體進行交會對接，神十四乘組將進入問天艙工作。

問天實驗艙配置目前內地研製的最大面積可展收柔性太陽電池帆板（太陽翼），有助中國太空站實現「能源自由」。



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綜合內媒《人民日報》、《北京日報》、《極目新聞》等報道指，中國太空站各艙之間的能源可以互通。為滿足太空站工程不同階段的能源需求，實驗艙、核心艙、神舟飛船、貨運飛船通過靈活的併網供電，確保整個太空站系統的正常能源供給。而問天實驗艙這個集多種優勢於一身的「大塊頭」，將在與核心艙成功對接後，與將來的夢天實驗艙一起，肩負起中國太空站主要能量來源的使命。

問天實驗艙使用了與天和核心艙同款的大面積可展收柔性太陽電池帆板，問天艙的兩個太陽翼是內地目前最大的太陽翼，太陽翼全部展開長超55米，單翼可為空間站提供9千瓦的電能。

問天實驗艙模擬圖。

無論是展開面積還是供電能力，問天實驗艙的太陽翼都達到了天和核心艙太陽翼的兩倍之多。問天實驗艙同時對鋰離子蓄電池數量進行了擴充，對供電能力進行了擴容，可讓中國太空站實現「能源自由」。

此外，問天實驗艙研製團隊在內地首次採用雙自由度的對日定向機構，讓兩個柔性太陽帆板始終以「向日葵」的姿勢朝向太陽。無論春夏還是秋冬，不受太陽入射角和太空站飛行姿態的影響，總能獲取到最大的能量。