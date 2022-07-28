中共二十大｜293名代表出爐 多部領導連任 丁薛祥：弘黨內民主
中共中央和國家機關代表會議早前選出的293名二十大代表名單出爐，名單中有多名部委領導連任。
除了19日公布的黨中央提名的代表候選人政治局委員丁薛祥、國務委員兼外長王毅、國務院秘書長肖捷當選，名單中有多名部委領導，包括國家安全部部長陳文清、公安部部長王小洪、司法部部長唐一軍、商務部部長王文濤、中聯部部長劉建超等、國台辦主任劉結一、國家衞健委主任馬曉偉。
同時，全國人大法工委主任沈春耀、中國駐美大使秦剛、外交部部長助理華春瑩等亦當選。
官方媒體《人民日報》報道，中國共產黨中央和國家機關代表會議7月17日至19日在北京召開。
中央和國家機關工委書記丁薛祥指出，中央和國家機關黨代表會議代表要提高政治站位，突出政治標準，以對黨的事業高度負責的精神，認真貫徹民主集中制，正確履行職責，鄭重行使權利，嚴格按組織原則和選舉規定辦事，使代表選舉工作成為發揚黨內民主、嚴肅黨內政治生活的生動實踐，推動中央和國家機關黨的建設高質量發展，切實走好踐行「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）的第一方陣。
報道指，會議通過差額選舉，產生了293名中央和國家機關出席黨的二十大代表。選舉產生的代表中，既有各級黨員領導幹部，又有工作第一線黨員，還有一定數量的女黨員、少數民族黨員和專業技術人員黨員，符合中央提出的代表結構比例要求，體現了代表的先進性和廣泛代表性。
代表名單如下（按姓氏筆劃為序）：
官方媒體《新華社》報道，省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班26日至27日在京舉行。
國家主席習近平發表講話時強調，全黨必須深刻認識到，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。
習近平強調，即將召開的黨的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。
二十大代表的選舉產生方法是？
中央組織部稱，黨中央要求，二十大代表的選舉產生，採取自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選的辦法進行。要深入開展宣傳教育，廣泛發動基層黨組織和黨員積極參與代表人選的推薦提名，根據多數黨組織和黨員的意見，逐級遴選擇優。要嚴格組織考察，實行差額考察和考察預告，充分聽取基層黨組織、黨代會代表、黨員和群眾的意見。要認真搞好會議選舉，代表實行差額選舉，差額選舉的比例應多於15%。
二十大代表的資格條件是？
中央組織部稱， 黨的二十大代表應是共產黨員中的優秀分子，具有共產黨員的先進性。做好二十大代表選舉工作，必須嚴格代表資格條件。
黨中央提出，要嚴把人選政治關，堅持把政治標準放在首位，突出考察人選的理想信念、政治品格和道德修養，著重了解人選政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」等方面的表現情況，對政治上不合格的一票否決。嚴把人選廉潔關，認真落實「四必」要求，嚴格甄別核查，堅決防止「帶病提名」、「帶病當選」。
為落實好中央要求，各選舉單位細化資格條件，加強政治素質考察，對廉潔問題「零容忍」，確保推出的代表人選信得過、靠得住、能放心。
二十大代表選舉工作的總體要求和目標任務是？
中央組織部稱， 黨中央確定，二十大代表名額共2300名，由全國38個選舉單位選舉產生。做好二十大代表選舉工作，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，充分發揚黨內民主，嚴格資格條件，嚴密產生程序，嚴肅選舉紀律，確保選出的二十大代表素質優良、結構合理、分佈廣泛、黨員擁護。