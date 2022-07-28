中共二十大｜293名代表出爐　多部領導連任　丁薛祥：弘黨內民主

中共中央和國家機關代表會議早前選出的293名二十大代表名單出爐，名單中有多名部委領導連任。



除了19日公布的黨中央提名的代表候選人政治局委員丁薛祥、國務委員兼外長王毅、國務院秘書長肖捷當選，名單中有多名部委領導，包括國家安全部部長陳文清、公安部部長王小洪、司法部部長唐一軍、商務部部長王文濤、中聯部部長劉建超等、國台辦主任劉結一、國家衞健委主任馬曉偉。

同時，全國人大法工委主任沈春耀、中國駐美大使秦剛、外交部部長助理華春瑩等亦當選。

國家主席習近平和其他代表在2017年10月24日在北京人民大會堂舉行的第十九次黨代會閉幕時聆聽國歌。（Getty Images）

官方媒體《人民日報》報道，中國共產黨中央和國家機關代表會議7月17日至19日在北京召開。

中央和國家機關工委書記丁薛祥指出，中央和國家機關黨代表會議代表要提高政治站位，突出政治標準，以對黨的事業高度負責的精神，認真貫徹民主集中制，正確履行職責，鄭重行使權利，嚴格按組織原則和選舉規定辦事，使代表選舉工作成為發揚黨內民主、嚴肅黨內政治生活的生動實踐，推動中央和國家機關黨的建設高質量發展，切實走好踐行「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導）的第一方陣。

報道指，會議通過差額選舉，產生了293名中央和國家機關出席黨的二十大代表。選舉產生的代表中，既有各級黨員領導幹部，又有工作第一線黨員，還有一定數量的女黨員、少數民族黨員和專業技術人員黨員，符合中央提出的代表結構比例要求，體現了代表的先進性和廣泛代表性。

代表名單如下（按姓氏筆劃為序）：

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習近平提「四大考驗四大危險」：全面從嚴治黨永遠在路上

官方媒體《新華社》報道，省部級主要領導幹部「學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大」專題研討班26日至27日在京舉行。

7月26日至27日，省部級主要領導幹部“學習習近平總書記重要講話精神，迎接黨的二十大”專題研討班在京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在開班式上發表講話。（新華社）

國家主席習近平發表講話時強調，全黨必須深刻認識到，黨面臨的執政考驗、改革開放考驗、市場經濟考驗、外部環境考驗將長期存在，精神懈怠危險、能力不足危險、脫離群眾危險、消極腐敗危險將長期存在，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上。

習近平強調，即將召開的黨的二十大，是在進入全面建設社會主義現代化國家新征程的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會，將科學謀劃未來5年乃至更長時期黨和國家事業發展的目標任務和大政方針，事關黨和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。