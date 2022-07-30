佩洛西傳訪台致中美關係緊張　人民日報：須加強溝通避免誤判

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）盛傳在近期亞洲之行期間或訪問台灣，導致中美關係、台海局勢高度緊張。周六（30日），中國官媒《人民日報》發表評論文章，指出中美關係發展的歷史充分表明，加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑。



文章提到，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的世紀之問。其認為中美關係面臨嚴重困難的根源，在於美國的對華認知出了問題，美國從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會產生誤導。「善治病者，必醫其受病之處；善救弊者，必塞其起弊之原。」推動中美關係回到穩定發展的正確軌道，美方首先應消除對華「威脅膨脹」的戰略焦慮，摒棄「你輸我贏」的慣性思維。

7月28日晚，國家主席習近平應約與美國總統拜登（Joe Biden）通電話。文章指，國際社會聚焦點不約而同放在習近平就台灣問題闡明的原則立場上，相關報道標題反映出國際社會對美國打「台灣牌」、企圖「以台製華」危險做法的擔憂。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志，美方必須看清楚民意不可違，玩火必自焚這一點，必須言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，並將拜登在通話中有關一中政策沒有也不會改變，美方不支持台灣獨立的承諾落到實處，不再向台獨勢力發出錯誤信號等。

7月28日晚是拜登就任美國總統以來，中美元首的第五次通話。（AP）

文章進一步稱，中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，對世界和平發展負有特殊責任。當前，世界動盪和變革兩種趨勢持續演進，發展和安全兩大赤字不斷凸顯。面對變亂交織的世界，國際社會和各國人民都期待中美兩國發揮引領作用，維護世界和平安全，促進全球發展繁榮。當前，無論是在維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全、助力世界盡快擺脫新冠肺炎疫情、應對經濟滯脹困局和衰退風險等方面，還是在推動地區熱點問題撤火降溫，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序等方面，中美加強協調合作的必要性和緊迫性正變得更加突出。兩國應堅持大國責任，為應對全球挑戰發揮大國作用，為世界提供更多公共產品。

日前，美國史帶集團首席執行官格林伯格、前國防部長科恩、前駐華大使博卡斯、前貿易代表希爾斯等長期關注美國對華政策的各界人士新成立一個小組，旨在促進兩國政府就共同關心的問題進行交流。文章認為，這充分反映了美國社會有識之士迫切希望美國政府從歷史中汲取經驗，保持對華溝通對話。中美關係發展的歷史充分表明，加強溝通對話是兩國管控分歧、避免誤判的必要途徑。

最後，文章指中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。雙方應以兩國人民的根本利益、世界和平穩定和發展繁榮為重，堅持相向而行，保持對話溝通，加強互利合作，有效管控分歧，避免人為製造新的矛盾困難，以對歷史高度負責的態度處理好中美關係，「這是國際社會和各國人民的期待，也是中美兩個大國職責所在」。