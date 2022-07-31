疫情｜內地增434宗本土感染　廣西寧明縣實施3天全域靜默管理

國家衛健委公布，內地昨日（30日）新增434宗本土感染病例，廣西及甘肅佔最多，分別有175宗和134宗。



內地新增116宗確診個案，其中74宗為本土病例，包括廣西32宗，甘肅31宗，四川5宗，上海3宗，福建、河南、廣東各1宗；其餘42宗為境外輸入病例。

同日新增425宗無症狀感染，本土佔360宗，包括廣西143宗，甘肅103宗，山東53宗，河南33宗，新疆生產建設兵團8宗，天津7宗，四川5宗，上海3宗，廣東、新疆2宗，湖南1宗；其餘65宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例1731宗，累計報告確診病例229510宗，5226人病亡。

廣西崇左寧明縣實施3天全域靜默管理

廣西昨日新增175宗本土感染，涉及北海、崇左、南寧、百色靖西市、防城港東興市等5個市。

截至目前，廣西現有本土確診病例403宗，其中400宗來自北海市；本土無症狀感染者2288宗，其中北海市2141宗，崇左市94宗，防城港市38宗，其餘個案分布於南寧市、欽州市、柳州市、玉林市、百色市。

廣西崇左寧明縣宣布，自今日（31日）上午8時起實施一連三日的全域靜默管理。靜態管理期間，全縣市民要按照指定的時間、地點參加核酸檢測，暫停各類聚集性活動；全縣實行臨時交通管制；除了參與疫情防控和維護城市基本運行的人士外，一律居家辦公。