上海招募曾染疫長者接種加強劑　每人獲8000元補貼分4次發放

近日，上海有償招募新冠疫苗加強劑接種志願者，要求為60至80歲且已經感染過新冠肺炎的長者，並提出將分4次發放高達8000元（人民幣，下同）的補貼。



上海有償招募新冠疫苗加強劑接種志願者。（示意圖/第一財經）

據《第一財經》報道，網傳同濟大學附屬東方醫院（上海東方醫院）發出招募新冠疫苗加強劑接種志願者的通知，引起不少關注。周三（27日），負責疫苗試驗項目的工作人員證實，這是該院進行的一項臨床試驗。

工作人員表示，滿足上述條件的人，經過篩查合格後入組，採用試驗組和對照組隨機分配的方式進行臨床，試驗組使用的是斯微生物的mRNA疫苗進行加強，對照組使用一針滅活疫苗加強，隨訪3個月。

至於8000元補貼，據介紹將分四次發放，完成加強劑接種後將首次獲發2000元，在其後3個月期間的隨訪抽血後，會再陸續發放剩餘部分。

上海東方醫院負責疫苗試驗項目的工作人員證實，這是該院進行的一項臨床試驗。（網上圖片）

工作人員進一步指，「不是打完疫苗就結束了，還必須要保證到院6次左右，在疫苗接種後第7天、第14天、第28天和第60天的隨訪中按時到院抽血，抽血總量在350-400ml。」

而若在臨床試驗中出現健康風險問題，工作人員表示，參與試驗的入組人員需要到院簽署一份知情同意書，屆時醫生會就相關的風險及不良事件如何處理予以告知。

另據國家衛健委通報，截至周一（25日），內地已累計報告接種新冠疫苗逾34億劑次。