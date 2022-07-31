廣東人大代表建議對未接種疫苗者賦藍碼　網民：怎麼不弄個黑心碼

廣東省人大代表劉世興提出對應檢未檢和未全程接種疫苗者賦予「藍碼」。

廣東省衛健委回應稱，暫不將未全程接種疫苗者納入藍碼管理，重申健康碼作為便利化出行措施，各地要嚴格健康碼功能定位，不得擴大應用範圍。



劉世興早前提出「對未履行疫情防控個人責任如核酸應檢未檢人員、疫苗未全程接種人員的健康碼賦予藍碼管理」的建議。

廣東省衛健委稱，建議暫不將未全程接種疫苗者納入藍碼管理，主要有幾個方面原因。首先，目前國家暫無相關政策支持；其次，並非所有人都符合接種條件，部分人存在接種禁忌不能接種或暫時不能接種，賦藍碼可能會對公民正常活動造成不便，導致群眾對政策的不理解、不支持、不配合。

再者，由於目前接種數據尚未實現全國聯網，各省民眾的疫苗接種情況信息未能對接，無法根據外省接種情況進行準確判斷並賦碼，需要基層補錄省外接種數據，將更大地增加基層負擔；最後，隨着國家接種政策調整和不同廠家疫苗接種程序變化，接種建議和要求也不盡相同，數據上難以動態精準掌握重點人群名單，且賦碼判斷規則複雜，需要頻繁調整，若調整不及時或規則判斷不準確，可能造成賦碼錯誤。

廣東省人大代表劉世興。（新花成）

對於核酸應檢未檢人員賦藍碼的建議，廣東省衛健委指出，目前該省根據流行病學調查顯示曾與病例同時間段在重點場所逗留超過一定時間的人員，判定為重點場所涉疫風險人員，實施健康碼黃碼管理，該類人員應當按要求進行核酸檢測方可轉為綠碼，已初步實現核酸應檢未檢人員納入健康碼管理的目標。

省衛健委稱，去年以來，粵康碼系統按要求實施「黃碼促檢」，通過賦黃碼等手段，督促涉疫風險人員及時主動到黃碼檢測點接受核酸檢測，及時排除風險，減輕基層社區追蹤涉疫風險人員的負擔。

下一步，省衛健委將會同相關部門，按照國家健康碼管理相關規定，結合廣東省疫情防控實際，及時修訂完善粵康碼賦碼轉碼規則，並加強數據源管理，持續優化完善粵康碼系統。

網民睇法：

什麼是藍碼，說好的自願怎麼變成強制了，建議不要建議 ​



一切的一切不都應該是預防麼？而不是讓你弄得人心惶惶 ​



又想搞個藍碼出來，怎麼不弄個黑心碼



又黃碼，又藍碼的，以後五顏六色全是碼，調色板都沒這麼熱鬧過



啥叫非強制性，啥叫自願？提不出建議就不要提，這種人大代表能代表誰？



有關部門能不能查一查這位代表？還有這位代表沒有代表人民，能不能撤他職？​



說來說去就是病毒焦慮。還不如提個建議，全社會放開，自己承擔後果，可以不打疫苗可以不做核酸，但是入院了，治療自付，不給國家添麻煩，也不需要國家的各種免費。比起強制，我相信這樣才會有更多人認真對待。​

